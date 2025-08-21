أغنية عبد المجيد عبدالله "غيرك سواك" تحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - حققت أغنية الفنان عبد المجيد عبدالله والتي طرحت مؤخراً وحملت عنوان "غيرك سواك" أكثر من 10 ملايين مشاهدة على روتانا يوتيوب، وهي من كلمات ضي دبي ومن ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع زيد نديم.

ونشر حساب روتانا موسيقى على الإنستغرام مقطعاً من الأغنية، وكتب "غيرك سواك، جديد الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، تحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة على روتانا يوتيوب، متوفرة الآن على منصتكم المفضلة، كلمات: ضي دبي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: زيد نديم".

وتقول كلمات أغنية "غيرك سواك":

انت لي نبضٍ يداوي كل لون

ما يشابه حب غيرك من حلاك

كل معنى للحياة دونك يهون

وفرحتي ما تكتمل إلا معاك

لو تباعدنا ترى قلبي يصون

ما تبدّل ما نسى لحظة هواك

الغلا في داخلي لك ما يخون

والوله من كثر شوقه يحتراك

انت نجمك في سما حبي تكون

والليالي تسهر فْعيني لرضاك

ما نسيتك يوم لو عمري بدون

لا طرى في خاطري غيرك سواك

فيك طيب وفي حالاتك يحسدون

من جمالك تبتسم دنيا بهاك

من غلاتك تنحني حتى الظنون

ومن حنانك ترتوي روحي هناك

يا أمل قلبي ويا زين السكون

الأماني في العمر قرب ورضاك

إن وعدت توفي وإن تهوى تصون

وإن حكيت الحرف كله من غلاك

والحلى فيك احتوى نظرة عيون

وانتشى في طيفك إحساسي وهواك

من أشوفك تنولد فيني الظنون

ياخذني شوق لك حتى لقاك

يا بعد كل الحلا والناس دون

كلّ نبضي ما عشق غيرك سواك

إن نطقتك للبشر هم يسمعون

وإن سكتّ الحرف ينطق في هواك

حفل قادم للفنان عبد المجيد عبدالله

ويستعد الفنان عبد المجيد عبدالله لإحياء حفل في دولة الكويت وذلك في 25 سبتمبر 2025، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني فسيكون لروتانا.

آخر نشاطات الفنان عبد المجيد عبدالله

وكان الفنان عبد المجيد عبدالله قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، في فبراير 2025، وتم إلغاء جميع التزاماته الفنية، وأعلنت حينها روتانا عن ذلك وكتبت: "تنويه... نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

وكان من المقرر وقتها إحياؤه لحفل "ليلة الأسفار" بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية في الرياض، ولكن تم إلغاء الحفل بسبب ظروفه الصحية.

أما آخر الحفلات التي أقامها الفنان فكانت بموسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وإشراف وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، وكان حفلاً كبيراً يفوق الخيال على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض في ليلة تصدرت الترند بحفل Sold out، تم نقله على الهواء مباشرة وقتها، كما قدّم عبدالمجيد عبدالله لأول مرة على المسرح في حفل له، عدداً من أغاني أحدث ألبوماته "حكى واجد" من إنتاج روتانا.

كما أحيا عبد المجيد عبدالله أيضاً حفلاً بالعاصمة الرياض في كافد وحفلاً آخر بمملكة البحرين.

