أحلام في قرطاج بعد 28 عاماً من الغياب: تبكي من أجل أنغام وهدية لـ ذكري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - أقيمت مساء الأربعاء 20 أغسطس 2025 الندوة الصحفية للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قبل ساعات من حفل ختام الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، المقرر اليوم الخميس 21 أغسطس، في مسرح قرطاج الأثري.

متابعة وتصوير - منية كواش

عودة أحلام إلى قرطاج بعد 28 عاماً من الغياب لم تكن عادية، إذ حملت معها مشاعر خاصة، واعترافاً بفضل هذا المسرح على بداياتها، وتصريحات عن مسيرتها الفنية، ووعوداً بمفاجآت ستجعل هذه الليلة ذكرى راسخة في تاريخ المهرجان.

أحلام من المؤتمر الصحفي - صورة خاصة لسيدتي تصوير منية كواش

قرطاج... محطة البداية ومسرح الأساطير

تحدثت أحلام في المؤتمر عن ارتباطها العميق بمسرح قرطاج، مشيرة إلى أنه كان بوابة انطلاقتها الفنية منذ 28 عاماً، وأنه السبب في انتشارها عربياً. وقالت: "افتتحت وختمت مهرجانات كثيرة في الخليج والعالم العربي، لكن لقرطاج مكانة خاصة في قلبي، لأنه مسرح الأساطير".

وأضافت أنها لا تنكر فضل قرطاج عليها، لكنها لم تتوقف عنده، بل اجتهدت وعملت حتى بنت أرشيفاً فنياً عريقاً، وغنّت في أعرق المسارح العالمية مثل دولبي تياتر في الولايات المتحدة، كما شاركت في مهرجان موازين بالمغرب، حيث تربطها علاقة متينة بجمهورها هناك.

مشروع فني ممتد وحلم أن تكون "فنانة العرب"

كشفت أحلام أنها منذ بداياتها حلمت أن تصبح فنانة كل العرب لا فنانة الخليج فقط، فطوّرت الأغنية الخليجية لحناً وإيقاعاً، وخاضت تجارب مختلفة حتى أصبحت معروفة في كل الوطن العربي.

وأشارت إلى أنها تستعد قريباً لإحياء حفل في دار الأوبرا المصرية تكريماً للموسيقار طلال، الذي كانت لها معه أعمال عديدة، مؤكدة: "أنا الفنانة الخليجية الوحيدة التي لحن لها طلال، وسيكون الحفل في الأوبرا المصرية حفلاً تاريخياً أعددت له بروفات دامت أسبوعين".

برنامج حفل الختام... أصالة ومفاجآت

وعدت أحلام جمهور قرطاج بسهرة استثنائية تجمع بين أجمل أغانيها القديمة والجديدة، إلى جانب مفاجآت خاصة، أبرزها تقديم أغانٍ تونسية تراثية تحية للشعب التونسي، وتخصيص فقرة لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيلها.

وكشفت أنها تفضل الأغاني الطربية الطويلة والمكّبلة، ولا تميل إلى الأغاني التجارية "السريعة"، موضحة: "لا أغني ما يسمى بأغاني السندويتش، بل أحرص على تقديم أغانٍ تصل مدتها إلى تسع دقائق، متنوعة المقامات والألحان، لتبقى وتستمر مثل أغاني أم كلثوم التي لم تنته حتى اليوم".

وأضافت أنها تتعامل مع كبار الشعراء والملحنين الخليجيين والسعوديين مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد وبدر بن عبد المحسن وعباد الجوهر، مشيرة إلى أن ألبومها الأخير اعتمد على التراث السعودي النجدي وضم أغانٍ طربية مكبّلة.

ألبومات جديدة بلهجات متعددة

أكدت أحلام أنها تحرص على التنويع في مشاريعها الغنائية لتكون قريبة من مختلف الجماهير العربية، حيث أنجزت في الفترة الأخيرة ألبوماً باللهجة المغربية، وآخر باللهجة العراقية، وتعمل حالياً على ألبوم باللهجة المصرية، كما تستعد لألبوم باللهجة التونسية.

وأعلنت أن الجزء الثاني من ألبومها "العناق الأخير" سيصدر في أكتوبر المقبل، قائلة لجمهورها: "لا تسألوني مرة أخرى عن الجزء الثاني من ألبوم العناق الأخير، سأنزله في الشهر العاشر من هذه السنة".

ذكرى حاضرة في القلب

من أبرز ما أثار تفاعل الحضور، مبادرة أحلام لتكريم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، حيث أكدت أنها أدت العمرة على روحها، لأنها كانت تربطها بها علاقة متينة، مضيفة: "كنت الفنانة الوحيدة التي اعتمرت من أجل ذكرى، فهي حية في قلوبنا بأغانيها وصوتها".

وأشارت إلى أنها قد تغني لإحياء ذكراها خلال حفلها إذا طلب الجمهور، خاصة أغنيتها "وحياتي عندك"، بينما قالت إنها لا تستطيع سماع "يوم ليك ويوم عليك" لأنها تؤلمها. وذكرت أنها التقت بذكرى خلال مشاركتهما في أوبريت الحلم العربي، كما جمعتهما لقاءات أخرى في لبنان.

دموع من أجل أنغام

وعند سؤالها عن صديقتها الفنانة المصرية أنغام، التي تمر بوعكة صحية، غلبتها الدموع ولم تتمالك نفسها، وقالت متأثرة: "الحديث عن أنغام يزعجني لأنني متألمة لوضعها الصحي، والجميع يدعو لها بالشفاء".

المشهد الإنساني المؤثر خطف قلوب الحاضرين، وعكس وفاء أحلام لزميلتها وصدق مشاعرها.

العائلة... اللقب الأحب والسند الأقوى

عند سؤالها عن الألقاب الفنية، أوضحت أحلام أن تلقيبها بـ"فنانة الخليج الأولى" من قِبل الفنان محمد عبده شرف كبير لها، لكنها تفضل لقب "أم فهد" لأنه الأقرب إلى قلبها، مؤكدة أن أولادها هم قرة عينها.

وعن زوجها مبارك الهاجري، الذي رافقها في الندوة مرتدياً الزي التقليدي التونسي من تصميم سفيان بن قمرة، قالت: "هو زوجي وأخويا وأبوي، هو سندي ومحفزي ووجوده يمنحني طاقة وحماساً وثقة كبيرة".

كما نفت أحلام بشكل قاطع الشائعات الأخيرة حول انفصالهما، مؤكدة أن علاقتهما قائمة على الحب العميق والاحترام والصداقة المتينة.

شوق للقاء جمهور تونس

قبل ساعات من الحفل، شاركت أحلام جمهورها صور التحضيرات عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت بلهجة تونسية قائلة: "أنتظركم بكل لهفة وحب وشوق.. أحبكم برشا برشا".

وبين دموعها من أجل صديقة، ووفائها لذكرى، واعترافها بفضل قرطاج على بداياتها، أكدت أحلام أنها تستعد لتقديم ليلة ختام استثنائية بكل المقاييس، تجمع بين الأصالة، المفاجآت، والوفاء لجمهور تونسي انتظرها طويلاً.

