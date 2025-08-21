محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاد ابنته في أجواء عائلية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان، بيوم ميلاد ابنته كنز وسط أجواء مميزة مليئة بالسعادة والبهجة مع الأسرة والأصدقاء المقربين.

الاحتفال بميلاد ابنه محمد رمضان

نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لقطات من الحفل، حيث أعد ديكورًا خاصًا يناسب المرحلة العمرية لابنته وكتب تعليقًا قال فيه "عيد ميلاد سعيد لملاكي الصغير كنز، وجودك يملأ حياتنا بالحب والفرح".

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات التي تمنوا من خلالها السعادة لمحمد رمضان وأسرته، وأكد الكثير منهم على وجود شبه كبير بينها وبين والدها.

محمد رمضان يرتبط بأبنائه بشكل كبير، ويحرص على مشاركة جمهوره اللقطات المميزة التي تجمعهم والأنشطة المميزة التي يقومون بها خلال وقت الإجازة.

قصة فيلم "أسد"

يستعد محمد رمضان خلال الفترة المقبلة لطرح فيلم "أسد" الذي تدور أحداثه حول واحدة من الحقب الزمنية القديمة، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

ويُسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب لفترة طويلة، فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبدالحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزئيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

وعلى مدار الأشهر الماضية قام بالترويج للعمل عدة مرات عبر السوشيال ميديا، وقام بنشر صور ولقطات من الكواليس أثارت حماس الجمهور لهذه التجربة.

