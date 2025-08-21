تامر حسني يكشف عن مهنته بعد اعتزاله الفن

تامر حسني يمازح جمهوره

تامر حسني الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

علاقة قوية بين تامر ومعجبيه

تامر حسني يتألق في حفله برأس الحكمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور ظهر فيه وهو يشهد على عرض أحد معجبيه الزواج من حبيبته.ظهر تامر حسني في الفيديو وهو يقف بجوار الشاب الذي يعرض الزواج على حبيبته، في مشهد رومانسي وعفوي وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين، ثم غنى للثنائي وهو يعزف على الجيتار.مازح تامر جمهوره وكتب تعليقًا على الفيديو يدل على حضوره عددًا كبيرًا من اللحظات المميزة في حياة معجبيه حيث قال "أعتقد لما أبطّل أغني هشتغل مأذون".تفاعل جمهور تامر مع هذا المقطع وأبدى الكثير منهم إعجابهم بعلاقته المميزة بالجمهور، خاصة وأن تامر يحرص بشكل كبير على أن يلبي رغبات محبيه في حضور مناسباتهم الخاصة إذا أتيح له الفرصة وتناسب ذلك مع مواعيد عمله، ولعل أبرز حفلات الزفاف التي حضرها، كان زفاف البلوجر آيه مكرم التي دائما كانت تعبر عن حبها الكبير له وحرصها الدائم على ربط أغانيه بالمناسبات في حياتها، ووقتها تنكر في هيئة مصور وصعد لها على المسرح.يعيش الفنان تامر حسني حالة من النشاط والتوهج الفني، وأحيا مؤخرا واحدة من أضخم حفلات صيف 2025 في رأس الحكمة بالساحل الشمالي بحضور الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات العربية.بدأ الحفل بصعود تامر على خشبة المسرح وقدم ميدلي ضم مجموعة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى عرض مميز من الـFireworks للفنان أحمد عصام، بجانب ذلك حرص تامر على تقديم أغانيه الجديدة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكان من بينها "ذوقك العالي" التي طرحها مؤخرا مع الكينج محمد منير، كما قدم أغنيتي "ملكة جمال الكون" و"المقص" بناء على رغبات الجمهور.يمكنك قراءة.. تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل: باخد رأيها لحد دلوقتي

