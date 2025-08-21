  صبا مبارك في مواجهة قاسية مع مرض كريم فهمي في 220 يوم

مريم في مواجهة صعبة

مسلسل 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - في لحظة إنسانية بسيطة لكنها عميقة، تتغير ملامح رحلة مريم (مع أحمد () فيلم يكن الأمر سوى طلب عابر من أحمد حين طلب من زوجته أن تناوله بعضًا من السلطة، لكنه فجأة عجز عن تذكر اسمها. بالنسبة لأي شخص آخر قد يبدو الموقف عاديًا، أما بالنسبة لمريم فقد كان جرس إنذار مدوٍ بأن المرض بدأ يسرق ذاكرة شريك حياتها.هذا التطور الصادم لم يتوقف عند حدود النسيان، بل تأكدت مخاوف "مريم " بعدما أخبرها الأطباء أن نتائج المسح الذري أوضحت انتشار الورم، وأنه يضغط على الجزء المسؤول عن الذاكرة، ما يعني أن أحمد مهدد بنوبات فقدان متكررة حتى لأبسط تفاصيل حياته.أمام هذا الواقع القاسي، غمر مريم شعور عميق بالفقد القادم، ليس فقط خوفًا على زوجها، بل أيضًا على ابنتها التي لم تولد بعد، بين هواجس الطفولة التي عاشتها في غياب والديها وأسئلة الأمومة التي تلاحقها: هل سأكون أمًا جيدة؟ هل سأكون كافية لابنتي؟، تجد مريم نفسها أمام اختبار إنساني يمزج بين الحب والخوف والذاكرة.مسلسل 220 يوم يواصل جذب اهتمام الجمهور العربي بقصته المشحونة بالعاطفة والتوتر الإنساني، تحت قيادة المخرج كريم العدل الذي قدّم صورة بصرية آسرة عكست العمق النفسي للأبطال، ومن خلال أداء مؤثر لصبا مبارك التي نجحت في أن تُجسد الحزن والقوة في آن واحد.العمل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك وكريم فهمي كل من حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.يمكنكم قراءة .... 220 يوم: صبا مبارك امرأة تكتم دموعها وتقاتل بابتسامة

