ياسمين عبدالعزيز تستعد لمفاجأة في رمضان 2026

استعدادت لرمضان 2026

تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد

ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة عن مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 03:59 مساءً - تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لتجربة درامية جديدة سيتم عرضها في موسم رمضان 2026، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته رمضان الماضي في مسلسل وتقابل حبيب.وكشفت مصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز أنه سيتولى تأليف العمل عمرو محمود ياسين، وسيتم عرضه عبر قنوات mbc ، ومن المفترض خلال الفترة القادمة أن يتم التعاقد مع باقي النجوم وصناع العمل خلال الفترة القادمة.وفي ما يتعلق بقصة الأعمال والأحداث، ففضل القائمون على العمل عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بهذه التجربة، مع التأكيد أنه سيكون عمل ذات طابع مختلف عن الأعمال التي قدمتها ياسمين على مدار السنوات الماضية.تتعاون ياسمين خلال الفترة الحالية مع المطرب أحمد سعد في تجربة فنية جديدة لم تكشف تفاصيلها، لكن الثنائي خلال الساعات الماضية حمسا الجمهور لهذه التجربة من مقطع مصور ظهرا فيه معا وهما يتشاجران معا بطريقة طريفة على أنغام أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قد حصلت على جائزة "أفضل ممثلة" بتصويت النقاد من "كأس إنرجي للدراما"، عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2025، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، ونال إشادات كبيرة من النقاد، خاصة على مستوى الأداء الدرامي والسيناريو.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكلٍ مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها على الرغم من وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجي.قد يعجبكم: بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان

