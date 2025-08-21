جينيفر لوبيز بعد عام من طلب الطلاق الرسمي.. حياة مليئة بالعمل والشغف

حياة مليئة بالعمل بعد الانفصال

https://www.instagram.com/p/DGQgKLEpovc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGQgKLEpovc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGQgKLEpovc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من الجولات إلى الإقامة في لاس فيغاس

بداية جديدة بعد الانفصال

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 02:09 مساءً - بعد مرور عام كامل على تقديم النجمة العالميةطلب الطلاق الرسمي من الممثل والمخرج، يبدو أنها أكثر نشاطًا وتفاؤلًا من أي وقت مضى حسب مصادر مقربة. فقد واصلت الفنانة متعددة المواهب التي أتمّت عامها الـ56 في يوليو الماضي، مسيرتها الفنية بلا توقف، بين جولات غنائية ضخمة، وأفلام جديدة، وعروض مميزة في كبرى المهرجانات السينمائية.منذ انفصال جينيفر لوبيز، 56 عامًا، عن بن أفليك، 53 عامًا، لم تتوقفعن الانهماك في جدول مزدحم بالأعمال، وقد قدمت هذا الصيف جولتها الغنائية العالمية "Up All Night Tour"، التي انطلقت من إسبانيا في يوليو واختتمت في ساردينيا في 12 أغسطس.وبحسب مصدر مقرّب منتحدث لمجلة People، أكد أنها في حالة جيدة جدًا بعد الانفصال، وتحديدًا بعد عام من طلب الطلاق الرسمي، وأنها "تعيش أفضل أوقاتها هذا الصيف" مؤكّدًا أنها استمتعت بالتواصل المباشر مع جمهورها حول العالم، ووجدت في الحفلات "متنفسًا حقيقيًا" أعاد لها الحماس.لم يكن الغناء وحده في صدارة اهتماماتخلال عام الطلاق؛ في سبتمبر 2024 ظهرت في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لتقديم فيلمها Unstoppable الذي أنتججزءًا منه بمشاركة مات ديمون. الفيلم تناول موضوعات إنسانية معقدة، وقد علّقتآنذاك قائلة: "إنه يعكس ديناميكيات الحياة التي أفهمها جيدًا".وفي يناير 2025، حظيت بتكريم خاص خلال حفل Variety’s Creative Impact Awards، حيث مُنحت جائزتي Legend وGroundbreakers تقديرًا لمسيرتها وإنجازاتها في السينما.والعام الحالي شهد كذلك مشاركةفي أول تجربة لها بفيلم موسيقي سينمائي، من خلال Kiss of the Spider Woman الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي يناير الماضي، وسوف يُطرح في دور العرض يوم 10 أكتوبر 2025. وقد وصفت النجمة العمل بأنه "لحظة انتظرتها طوال حياتها".كما تستعد للظهور في فيلم كوميدي رومانسي جديد من إنتاج نتفليكس بعنوان Office Romance، إلى جانب الممثل بريت غولدستين، من إخراج أول باركر، ويضم العمل أسماء لامعة مثل بيتي غيلبين وتوني هيل وبرادلي ويتفورد.إضافة إلى ذلك، تستعدلبطولة فيلم مقتبس عن رواية The Last Mrs. Parrish الصادرة عام 2017، على أن يخرجه روبرت زيميكس، وهي تشارك أيضًا كمنتجة.وقال المصدر المقرب، إن بعد نجاح جولتها الأوروبية، ستعود لوبيز إلى المسرح في نهاية العام من خلال مسرحية غنائية كبرى في لاس فيغاس، تمتد من 30 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026، مع حفلات إضافية في مارس المقبل.قد ترغبين في معرفة بعد تلقيها عرضًا بالزواج.. هل ستتزوج جينفير لوبيز للمرة الخامسة؟أعلنا انفصالهما رسميًا مطلع يناير 2025 بعد تحديد 26 أبريل 2024 كتاريخ انفصالهما الفعلي. وأكدت المصدر أنه منذ ذلك الحين، تركز النجمة على عملها وعائلتها، خصوصًا توأمها البالغين 17 عامًا، ماكس وإيمي.وبحسب المقربين منها، فإن جينيفر "قطعت شوطًا طويلًا" منذ فترة الطلاق الصعبة، وأنها تعيش اليوم مرحلة من الامتنان والسعادة، معتبرة أن انشغالها بالفن والجمهور كان العلاج الأمثل لعبور هذه المرحلة، والاستعداد لما هو قادم.

للمزيد: إيمي ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار.. هل تُشبه والدتها؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».