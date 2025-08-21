كريم محمود عبد العزيز يفاجئ زوجته على الهواء.. ما علاقة رضوى الشربيني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني، أمس الأربعاء، حيث حرص على دعمها ومساندتها، بعد فترة من تداول شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول انفصالهما ودخوله في علاقة عاطفية جديدة. كريم محمود عبد العزيز: لم أكن أفضل خروج المرأة للعمل وفوجئت زوجة كريم محمود عبد العزيز، خلال حوارها مع رضوى الشربيني، بمداخلة هاتفية منه، أبدى خلالها دعمه الكامل لزوجته ومساندتها في مشروعها الخاص بتصميم الأزياء، مؤكدًا أنه لم يكن يُفضل عمل الست في البداية، إلا أنه أدرك لاحقًا أهمية خروجها للعمل، وأنّ يكون لها مشروعها الخاص، بما يخلق مساحة للإبداع وتنفيذ الأفكار المختلفة. "باخد رأي زوجتي في شغلي" وأكد أنه يستشير زوجته في أي خطوة جديدة يُقدم عليها، وهي كذلك، قائلًا: " بناخد رأي بعضنا في شغلنا، وذلك طبيعة الحياة الزوجية ويكون هناك نوع من المشاركة، خاصة وأنه لن يكون هناك مساحة من الكذب أو المجاملة، فكل طرف يتمنى أنّ يكون الآخر ناجحًا و"مكسر" الدنيا". كريم محمود عبد العزيز لزوجته: بحبك وفي ضوء دعم كريم محمود عبد العزيز لزوجته، أشار إلى إمكانية تعاونها معه في مشروعه الفني المقبل، من خلال توليها مسؤولية تصميم أزياء ملابس الشخصية التي يُجسدها، كما بعث لها رسالة في نهاية المكالمة، بقوله: "بحبك وإن شاء الله توصلي إلى العالمية".

يذكر أنّ كريم محمود عبدالعزيز تزوج من آن الرفاعي في عام 2011، وذلك رغم اعتراض والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي رأى أن توقيت الزواج المبكر غير مناسب إلا أن كريم أصر على قراره، وعقد القران ليبدأ الثنائي حياة أسرية تتسم بالخصوصية والابتعاد عن الظهور الإعلامي، بحسب ما كشف كريم في تصريحات سابقة، ثم رُزق كريم من زوجته بثلاث بنات: كندة في عام 2012، وخديجة في مارس 2015، وحبيبة في أبريل 2020.

كريم محمود عبد العزيز يصور فيلم "طلقني" بمشاركة دينا الشربيني وفي سياق آخر، يواصل كريم محمود عبد العزيز، تصوير فيلم "طلقني" يجمعه بالفنانة دينا الشربيني للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الهنا اللي فيه" الذي تم عرضه في ديسمبر 2024، والفيلم الجديد من تأليف أيمن بهجت قمر ووإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث فيلم "طلقني" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراثًا من والدهم.

