جائزة مرموقة تتوّج مسيرة التّركيّ باريش أردوتش الفنّيّة… وممثّلة تعترض على التّهميش

أحرز الممثّل التّركيّ باريش أردوتش ضمن فعاليّات جوائز “صادري عليشيك” السّنويّة في دورتها الـسّادسة والعشرين، جائزة “السّينما الخاصّة – أيهان إيشيك”، تقديرًا لإسهاماته البارزة في السّينما، ومسيرته الّتي نالت إعجاب النّقّاد والجمهور على حدّ سواء.

كما نالت الممثّلة الشّابة مينا دميرتاش جائزة “إكرم بورا” لأفضل ممثّلة صاعدة، عن تألّقها في المسلسل الدّراميّ “معًا” الّذي حقّق نجاحًا واسعًا وكرّس اسمها كأحد أبرز الوجوه الصّاعدة في السّاحة الفنّيّة.

في السّياق ذاته، أعلن عن فوز المخرج ألب أويكن بجائزة لجنة الاختيار الخاصّة الّتي تحمل اسم المخرج الرّاحل إردن كيرال، وذلك عن فيلمه “الحصار الكبير” الّذي اعتُبر من أقوى الإنتاجات السّينمائيّة لهذا العام.

ولكن الممثلة التركية إسراء ديرمانجي أوغلو كان لها رأيًا مختلفًا حيث وجّهت انتقادًا لحفل توزيع الجوائز .

وقد عبّرت إسراء عن استيائها من تجاهلها، رغم مسيرتها الطويلة في التمثيل على خشبة المسرح ومشاركتها في العديد من المسلسلات، مشيرة إلى أنها لم تحصل يومًا على أي جائزة، بل إن اسمها لا يُدرج حتى بين المرشحين، في حين تُمنح الجوائز بكثرة للجيل الجديد من الفنانين.