وائل كفوري ينشر الصورة الأولى لطفلته من زوجته شانا عبود.. وهذا تعليقه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 02:14 صباحاً - اختصرت الصورة التي نشرها الفنان وائل كفوري عبر حسابه على إكس مع خلفية أغنيته الجديدة "بدي غيّر فيكي العالم"، كل مشاعر الحب والفرح بقدوم ابنته Clovy كلوفي (ومعناه الفتاة الفاتنة) التي رزق وزوجته الثانية شانا عبود بها مؤخرًا. وقد أعلن من خلال هذه الصورة الخبر السعيد عن ولادة كلوفي من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية، وهو الذي اعتاد الإبقاء على خصوصية حياته بعيدة عن الأضواء قدر الإمكان، فقط كتب تعليقًا شكر من خلاله مهنئيه.

وائل كفوري يدًا بيد مع زوجته شانا عبود ويدي ابنتهما كلوفي

الصورة العائلية التي نشرها الفنان وائل كفوري عبر حسابه على إكس والتي ضمته وزوجته الثانية شانا عبود وابنتهما كلوفي، وخيّم عليها اللونين الأبيض والوردي، جاءت دافئة ومعبّرة عن الحنان الذي يمنحه الأب والأم لطفلهما حيث ركّزت الصورة على الأيادي التي تشابكت في لقطة ترمز إلى مشاعر الحب العائلي، حيث تشابكت يد وائل بيد زوجته شانا عبود بيدي طفلتهما المولودة حديثًا التي كانت تمسك بيدي والديها اللذين بديا وكأنهما يريدان التعبير لها أنهما يمنحانها كل الحب والشعور بالأمان في الحياة.

الصورة أظهرت فقط يدي وائل كفوري وزوجته شانا عبود من دون أن تظهر ملامح وجههما كذلك الأمر بالنسبة لكلوفي التي أمسكت بكلتا يديها، بيدي والديها من دون أن يظهر وجهها إنما فقط ظهر جزء بسيط من فمها وخدها.

وعلق الفنان وائل كفوري على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إكس شاكرًا كل من هنأه بولادة ابنته من قلبه قائلا: " لكل مين كتب كلمة، بعت وردة، ترك تعليق أو عبّر عن مشاعره بصمت، وشاركني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبتكن وعقبال العايزين". ووضع إيموجي رمز القلب وهاشتاغ ClovyWk.

لكلّ مين كَتَب كلمة، بَعت وردة ، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال العايزين 😉 💖🙏🏻#ClovyWk pic.twitter.com/0jFvIAx0bL — Wael Kfoury (@waelkfoury) August 20, 2025

الشاعر حبيب بو أنطون يهنىء صديقه وائل كفوري بولادة طفلته

— Wael Kfoury (@waelkfoury)



وكان الفنان وائل كفوري وزوجته شانا عبود قد رزقا في 16 أغسطس الحالي بطفلتهما الأولى كلوفي Clovy أي الفتاة الفاتنة. وقد قدم الشاعر حبيب بو أنطون صديق الفنان وائل كفوري التهنئة لصديقه على ولادة ابنته الثالثة. وخصّه بمباركة على طريقته بأبيات شعرية مميزة يملأها الفرح. حيث نشر عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة جمعته به وكتب على خلفيتها أبياتًا شعرية وأيضًا عبر حسابه على إكس، معلنًا لوائل أن بيته أصبح يضيئه ثلاثة شموع أي ابنتاه ميشال وميلانا (من زواجه السابق من أنجيلا بشارة) وأضيفت لهما الآن شمعة ثالثة وهي ابنته الثالثة. وتضمنت مباركة حبيب أنطون " البنّوت الحلوي ممنوع تزعل وتشوف الدمعة. بيتك ضوّى تلات شموع ومبروكي تالت شمعة".

نشر الشاعر حبيب بو أنطون على ستوري حسابه على إنستغرام تهنئة لصديقه وائل كفوري بولادة ابنته الثالثة

وائل كفوري أصبح أبًا لثلاث بنات: ميشال وميلانا وكلوفي



وتجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري أصبح أبًا لثلاث بنات. فهو سبق له الزواج من قبل من أنجيلا بشارة ولديهما ابنتان هما ميشال وميلانا. وكان تزوج وائل كفوري من أنجيلا بشارة في العام 2011 مدنياً في قبرص. ورزقا بابنتهما الكبرى في 14 سبتمبر والذي يصادف نفس يوم ميلاد والدها وائل. وتحمل الإبنة الكبرى لوائل نفس اسمه ألا وهو ميشال كفوري.وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق وائل بابنته الثانية وأطلق وزوجته عليها اسم ميلانا. وانفصل وائل كفوري وزوجته أنجيلا بشارة في العام 2019.

يذكر أن علاقة وائل كفوري وشانا عبود بدأت منذ خمس سنوات في العام 2020 بعد طلاقه من زوجته الأولى أنجيلا بشارة. وانتشر اسمها بقوة بعد حادث السير المروع الذي تعرض له وائل في أكتوبر من العام 2021 حيث كانت شانا عبود برفقته وأصيبت حينها. وتواجدها معه حينها في السيارة أكد الأخبار المتداولة بشأن وجود علاقة حب جدية بينهما.

