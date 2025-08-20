موعد بدء تصوير مسلسل ايمان العاصي قسمة العدل.. وهذه قائمة أبطاله

أبطال مسلسل "قسمة العدل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:09 مساءً - يضع صناع مسلسل "" بطولة الفنانة، اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل سواء من تسكين الأدوار واختيار أماكن التصوير، استعداداً لانطلاق العمل أواخر شهر أغسطس الجاري، أو مطلع شهر سبتمبر القادم، تمهيداً لعرضه في الموسم الشتوي ضمن أعمال موسم الأوف سيزون.وشهدت الفترة الماضية انضمام مجموعة كبيرة من الفنانين للمشاركة في البطولة إلى جانب إيمان العاصي، من بينهم رشدي الشامي، خالد كمال، محمد جمعة، عابد عناني، خالد أنور، دنيا ماهر، وعلاء قوقة، فيما لا يزال صُنّاع العمل في مرحلة التعاقد مع باقي الأبطال الذين سيكملون قائمة الأدوار الرئيسية.مسلسل "" يأتي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة United Studios ويناقش قضية اجتماعية تمس واقع المجتمع المصري بشكل مباشر، حيث يتناول العمل مواقف إنسانية متعددة تعكس صراعات الحياة اليومية بين أفراد العائلة، مع تسليط الضوء على مفاهيم العدالة الاجتماعية وغياب المساواة في بعض الممارسات.يُعد مسلسل "" ثاني بطولة مطلقة للفنانةفي عالم الدراما، بعدما قدمت العام الماضي مسلسل ""، الذي حقق نجاحاً لافتاً وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة، وهو ما زاد من حماس جمهورها لمتابعة عملها الجديد وما ستحمله شخصيتها من مفاجآت درامية.قد تحب قراءة.. حصاد 2024.. نجوم سجلوا أسماءهم في قائمة البطولة المطلقةآخر أعمالفي الدراما جاءت خلال مسلسل ""، والذي ودارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى تاركاً وراءه طفلين، وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرون، وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بل وأنكر نسب أبنائه، لتدخل ليلى في دوامة وصراعات كبيرة.يذكر أنسجلت عودتها إلى السينما من خلال فيلم "" الذي عُرض في يونيو الماضي، وذلك بعد غياب 3 سنوات وتجسد ايمان خلال أحداث العمل شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.فيلم "" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء، وجاء من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».