لقطة عائلية خاصة تجمع أصالة بزوجها الأول وابنتهما شام

علاقة ودية تجمع أصالة وزوجها الأول بسبب ابنتهما شام

شام تدعم وتساند والدتها أصالة في حفلها الأخير

"ضريبة البعد".. آخر ألبومات أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:03 مساءً - في لفتة مميزة ولافتة للأنظار، نشرتابنة الفنانة، صورة جمعتها بوالدتها ووالدها أيمن الذهبي، الزوج الأول للفنانة السورية. عبْر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"؛ لتوثّق لحظة عائلية دافئة، أعادت إلى الأذهان ذكريات الماضي. واكتفت شام بتعليق: "مع ماما وبابا".وقد نالت صورة شام الذهبي بصحبة والدتها أصالة ووالدها أيمن الذهبي، تفاعلاً كبيراً من جمهور أصالة، الذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة الودية التي مازالت تجمع أصالة بطليقها. مؤكدين أن ما فعلته شام، يعكس حرصها الدائم في الحفاظ على الروابط العائلية، وإظهار أجواء المَحبة رغم الانفصال.قد تحبين قراءة أصالة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها شام والأخيرة ترد عليها: بعشق الأرض اللي بتمشي عليهاوتُعَد هذه من المرات النادرة التي يظهر فيها الثلاثي معاً؛ إذ يحرص كلٌّ من أصالة وأيمن الذهبي على دعم ابنتهما شام في خطواتها العملية والشخصية، بينما تؤكد شام دائمًا أن والدها ووالدتها هما مصدر قوتها وسندها في حياتها.يُذكر أنحرَصت على حضور حفل والدتها أصالة الأخير، الذي أقيم في لبنان على مسرححيث عادت أصالة للغناء عليه بعد غياب 20 عاماً؛ إذ جاء تواجد شام من أجل دعم ومساندة والدتها؛ مما أضفى على الأمسية طابعًا عائليًا حميمًا، زاد من دفء الأجواء وقرّبها من الجمهور الذي طالما أحبّها وتعلّق بصوتها.ولم تكتفِ شام الذهبي بذلك؛ بل وجّهت رسالة مؤثّرة جداً لوالدتهابعد الحفل؛ حيث نشرت عدداً من الصور لها مع والدتها عبْر حسابها على "إنستغرام" من إطلالتهما الراقية خلال الحفل، وعلّقت عليها: "يا رب ماعيش يوم غير كرمالك. لأن كرمالك بقدر أعمل المستحيل! بحبك من هون للنهاية وبعرف إنك رح تفهمي".تُعَد عائلة الفنانةمن الأسر المترابطة جدًا، ودائمًا ما تقدّم الدعم والمحبة والمساندة لبعضهم البعض، سواء في نجاحاتهم أو أزماتهم. وكان آخرها احتفال أصالة بيوم ميلاد ابنتها شام؛ حيث حرَصت أصالة على الاحتفال بها في أجواء عائلية دافئة وسْط أشقائها، وتبادلا الغناء والرقص.اقرأي أيضاً شام الذهبي تصف والدتها أصالة بالمرأة الحديدية وتوجّه لها رسالة مؤثّرةوتواكب حفلاتالغنائية المتتالية، النجاحات التي يحققها ألبومها الجديد ""، الذي طُرح مؤخراً عبْر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدّرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها. وهي من كلمات أحمد عيسى. ألحان مدين. توزيع أمين نبيل. وميكس وماستر ماهر صلاح.