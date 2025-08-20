مادونا تحتفل بيوم ميلادها مع أفراد عائلتها بأسلوب مُميز

مادونا توثّق الاحتفال بيوم ميلادها وتُشاركه مع جمهورها

مظاهر احتفالية تعيشها مادونا بصُحبة أفراد عائلتها

مادونا مسيرة فنية حافلة ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:05 مساءً - احتفلت النجمة العالميةبيوم ميلادها في مدينة سيينا بإيطاليا، من خلال مشاهدة سباق "باليو" للخيول، والذي تم إقامته يوم ميلادها 16 أغسطس.وقد جاء احتفال النجمة العالمية مادونا بيوم ميلادها بصُحبة صديقها أكيم موريس لاعب كرة القدم السابق، وأيضاً أبنائها "ميرسي، لورديس"، وقد شاركت مادونا مقطع فيديو عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" توثيقاً للاحتفال بيوم ميلادها. وعلقت عليه قائلة: "حُلمي لسنوات طويلة هو مشاهدة سباق باليو للخيول في سيينا، الذي يُقام في عيد ميلادي 16 أغسطس منذ عام 1485، لا أجد كلماتٍ تصفه".وأضافت قائلة: "الإثارة والتشويق والروعة. إنه طقسٌ مُقدس حقاً، أن أشهد آلاف الناس يلتزمون الصمت قبل بدء السباق، السباق نفسه لا يُوصف. الأحلام تتحقق، عيد ميلاد سعيد لي. وداعاً إيطاليا".وظهر بمقطع الفيديو، العديد من مظاهر الاحتفال؛ حيث ظهرت مادونا مع أفراد عائلتها وهم يرقصون مع السُكان المحليين، كما ظهر أيضاً مشاهدتها سباق الخيل المثير، وأيضاً عرضٌ للألعاب النارية، كما ظهرت أيضاً وهي تتسوّق. فيما ظهرت ابنتها ميرسي وهي تعزف على البيانو، كما أجرى أفراد العائلة جولة في الريف الإيطالي.كما جاء من ضمن الاحتفال، مفاجأة أفراد عائلة مادونا لها بكعكة ضخمة باللون الوردي على شكل "لابوبو"، وكُتب عليها "يوم ميلاد سعيد مادودو". كما ظهرت النجمة العالمية مادونا وهي تُطفئ شموع الاحتفال بيوم ميلادها.يمكنك قراءة.. فيلم W.E .. التجربة الوحيدة لـ مادونا في الإخراج والكتابة للسينما

تعَد الفنانة الأمريكية مادونا، واحدة من كبار النجوم على مستوى العالم؛ حيث حققت نجاحاً كبيراً، سواء في مجال الغناء أو التمثيل؛ حيث شاركت ببطولة عدد من الأفلام ‏السينمائية أمام كبار النجوم والمُخرجين العالميين، على مدار ما يتجاوز الثلاثين عاماً، منذ بداياتها في عالم الغناء بفترة الثمانينيات.‏

وُلدت مادونا بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع منتصف الثمانينيات جاءت بدايتها مع الغناء، منذ أن أصدرت عدداً من الألبومات الغنائية، ‏ومن أبرزها: "‏Madonna- 1983، ‏Like a Prayer- 1989‏" وعدد كبير من الألبومات الغنائية، والتي حققت انتشاراً ونجاحاً كبيراً حول العالم لدى الجمهور؛ لتُثبت ‏موهبتها في عالم الغناء وتكون لها قاعدة جماهيرية.‏



