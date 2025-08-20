شريف دسوقي ينفي الشائعات المتداولة حول بدرية طلبة: هي السبب إني عايش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:05 مساءً - ردّ الفنان شريف دسوقي بشكل قاطع على الشائعات المتداولة بكون الفنانة بدرية طلبة هي من تسببت في البتر الذي تعرّض له قدمه قبل خمس سنوات، مؤكدًا أن رده ‏يأتي كـ"شهادة أمام الله" سيحاسب عليها وجاء ذلك من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".‏

شريف دسوقي: "سمعت كلامها بكامل إرادتي"

أوضح شريف دسوقي في الفيديو بأنه خرج الآن للتحدث علنًا لأول مرة منذ دخوله للسوشيال ميديا منذ عام 2008 وذلك بسبب الحملة التي تستهدف الفنانة بدرية ‏طلبة، قائلاً: " الناس اللي نشرت الفيديو اللي سجلته مع الإعلامي القدير الأستاذ أحمد الخطيب، وبقول فيه حرفيًا إن بدرية وقفت جنبي ‏نفسيًا، لأنّي كنت رافض تمامًا أي حديث يلمس ‏الجرح اللي كان في رجلي (ربنا ما يوري لحد)‏.‏ اسألوا الدكاترة اللي قاموا بعلاجي وقتها.. قبل عملية البتر، رجلي كانت ‏وصلت لمرحلة صعبة جدًا، وكنت مهدد بنسبة مليون في المية إن حياتي كلها تبقى في خطر‏". ‏

مكملاً: " كل الدكاترة فشلوا معي‏ ناقشوني كتير، لكني كنت رافض.. وكنت في حالة نفسية صعبة جدًا، يشهد عليها أستاذي صاحب الفضل الكبير دكتور أشرف زكي، ‏‏والنجمة بدرية طلبة، وأخويا وعشرة عمري، مصمم الإضاءة إبراهيم الفرن، وناس كتير حاولوا معي قدر الإمكان عشان يقنعوني.‏. وأنا كنت رافض وعنيد، وكنت في ‏حالة نفسية سيئة جدًا، وماكنتش قادر أسيطر على تصرفاتي، وكنت خطر على نفسي.‏.الوحيدة اللي قدرت تقنعني بهدوء، وبطريقة أو بأخرى، إني أعمل العملية ‏وتجهزني نفسيًا ليها، كانت بدرية طلبة‏ وسمعت كلامها بكامل إرادتي"‏.

شريف دسوقي: "بدرية طلبة نجمة كبيرة وإنسانة عظيمة"

وتابع شريف دسوقي مؤكدًا دعم بدرية طلبة له في محنته الصحية حيث قال: " أول واحدة وقفت جنبي ودعمتني نفسيا وأقنعتني إني أدخل العملية كانت بدرية طلبة، هي السبب إني عايش وبشتغل لحد دلوقتي، وسابت شغلها، كانت ‏بتصور حاجات مهمة وفضلت جنبي، إزاي ناس مفيش في قلوبها رحمة تتهمها بأنها هي السبب في إن رجلي يحصلها بتر".

واختتم كلامه قائلاً: "فاتقوا الله.. مش عشان سوء تفاهم في فيديو ملوش علاقة بموضوع رجلي والعملية، تسيئوا ليها.‏ أنا ما شفتش غير كل خير منها.‏ بدرية طلبة ‏عمرها ما تعمل كده.‏ دي نجمة كبيرة، وإنسانة عظيمة، وفنانة راقية، قضت سنين عشان تحقق اسمها وتبقى النجمة اللي أنتم عارفينها".‏



شائعة أخرى بتحويل بدرية طلبة للمحاكمة ونقابة المهن التمثيلية تنفي

أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد تداول أنباء عن إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغات تتهمها ‏بنشر فيديوهات لا تليق بالمجتمع المصري وبالمرأة على وجه الخصوص. وقد تزامن ذلك مع استدعائها من قِبل نقابة المهن التمثيلية للتحقيق في الواقعة.‏

حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن النيابة العامة حددت يوم 26 سبتمبر المقبل كموعد لانعقاد أولى جلسات محاكمة الفنانة أمام المحكمة الاقتصادية. إلا أن ‏نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي سارعت إلى نفي الأمر، مؤكدةً أن ما جرى هو مجرد تحويل بدرية طلبة للتحقيق داخل النقابة، وأنها لم تُحل للمحكمة ‏حتى الآن.‏

ومن جانبها حرصت الفنانة بدرية طلبة على نفي الأنباء المتداولة من خلال بيان رسمي عبر محاميها، الذى أوضح أن الحديث عن جلسة محاكمة في 26 سبتمبر غير ‏منطقي، لكونه يصادف يوم جمعة، وهو يوم عطلة رسمية للمحاكم في مصر. وأكد البيان أن جميع ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعات.‏



