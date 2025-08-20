محمّد سامي ضحيّة انتحال جديد… والنّقابة تتحرّك

أصدرت نقابة المهن التّمثيليّة المصريّة بيانًا عاجلًا حذّرت فيه من شخص مجهول ينتحل صفة المخرج محمّد سامي، إذ تواصل مع عدد من الفنّانات العراقيّات عارضًا عليهن فرصًا وهميّة للمشاركة في أعمال فنّيّة جديدة بهدف الاحتيال.

في هذا السّياق، أكّدت النّقابة أنّ لا علاقة للمخرج سامي بهذا الأمر، مشدّدةً على ضرورة عدم التّعامل مع المنتحل في أيّ ظرف، مع الإشارة إلى أنّ الإجراءات القانونيّة قد بدأت بحقّه.

تأتي هذه الأخبار في وقت يمضي فيه المخرج محمّد سامي إجازته الصّيفيّة مع زوجته الفنّانة مي عمر خارج مصر، بعد أن أعلن اعتزاله الإخراج التّلفزيونيّ.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي المرّة الثّالثة، الّتي يتعرّض فيها المخرج محمّد سامي لهذا الموقف. فقد سبق أن انتحل مجهول شخصيّته وقام بإنشاء صفحات مزوّرة باسمه على تطبيق فايسبوك إذ طلب من الفتيات الرّاغبات بدخول عالم الفنّ صورًا مخلّة بالآداب يبتزّهنّ فيها، فيما طلب من سيّدات خليجيّات أموالاً في مقابل مساعدتهنّ على إدخال أطفالهنّ الى عالم التّمثيل.

حينها تقدّم المخرج المصريّ ببلاغ للجهة الأمنية المختصّة ضدّ مجهول في قضيّة انتحال صفة، بعد أن كان قد نجح قبل سنوات في القبض على مجهول آخر انتحل اسمه وقام بنشر أخبار كاذبة عنه.

كما حذّر المخرج متابعيه من التّعامل مع أيّة صفحات تحمل اسمه على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وذلك حرصًا على عدم وقوعهم ضحايا للنّصب والاحتيال.