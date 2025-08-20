بعد قرارهما الانتقال لمنزل جديد: إليكم نظرة على منازل الأمير ويليام وكيت ميدلتون الأربعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:10 مساءً - أصبح اسم الأمير ويليام وكيت ميدلتون من الأكثر الأسماء بحثاً في الآونة الأخيرة في الدائرة الملكية، ليس بسبب ارتباط ملكي أو ظهور لافت، بل بسبب انتقالهما لمنزلٍ جديد يُدعى "فورست لودج" في وندسور وسيكون هذا المنزل هو مقرهما الدائم.

وقبل الانتقال لهذا المنزل، سنقدم لكم في هذا الموضوع جميع المنازل الملكية التي سكن فيها أمير وأميرة ويلز البالغان من العمر 43 عاماً وحتى نهاية المطاف في المسكن الجديد.

منزل آنمر هول الريفي

كانت البداية في منزل آنمر هول الريفي في نورفلوك، ويبعُد حوالي 110 أميال شمال لندن، في ضيعة ساندرينجغهام، مما يجعله على بُعد دقائق قليلة من منزل ساندرينجغهام، حيث تحتفل العائلة المالكة تقليديًا بالكريسماس. وقد قدمته الملكة إليزابيث لحفيدها الأمير ويليام وعروسه كيت كهدية زفافهما عام 2011.

يتكون المنزل من 10 غرف نوم، ويُقال إنه المكان الذي تشعر فيه كيت بأقصى درجات الراحة، وكان ملاذًا مفضلًا لها ولويليام وأطفالهما خلال العطلات المدرسية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية قبل بدء جائحة كورونا عام 2020، حيث كان مقر عزل الزوجين مع أطفالهما خلال معظم فترة الجائحة، وقضيا مؤخرًا عطلة نهاية أسبوع يوم الفصح في منزلهما في نورفولك كعائلة.

شقة بقصر كنسينغتون

للأمير ويليام وكيت ميدلتون شقة في قصر كنسينغتون المتواجد في العاصمة البريطانية لندن، ولا يزالان يحتفظان بها حتى الآن. وقد عاشا فيها من عام 2013 إلى عام 2022 وهي الفترة التي أنجبا فيها أطفالهما الثلاثة؛ الأمير جورج عام 2013، الأميرة شارلوت uhl 2015، والأمير لويس عام 2018.

هذه الشقة تضم 22 غرفة، وقد أُتيحت فرصة نادرة للجمهور لإلقاء نظرة خاطفة على الشقة عام 2016.

كوخ أديلايد في وندسور

في عام 2022، انتقلت عائلة ويلز من قصر كنسينغتون في لندن إلى كوخ أديلايد- الذي هو في الواقع منزل كبير- في وندسور، مما جعلهما يبتعدان حوالي 20 ميلاً عن المدينة. كان المنزل أصغر حجماً بأربع غرف نوم، ولم يكن فيه مكان لمربية العائلة منذ فترة طويلة؛ ماريا بورالو، التي عاشت معهما لمدة ثماني سنوات حتى ذلك الحين.

هذا المنزل أيضاً قريب في المسافة من والدي كيت؛ كارول ومايكل ميدلتون، اللذين يعيشان على بُعد حوالي 30 دقيقة في باكلبري، وكثيرًا ما يستضيفان جورج وشارلوت ولويس في مبيتات.

وقد منح الانتقال إلى كوخ أديلايد جورج وشارلوت ولويس مساحةً واسعةً للعب، إذ يقع المنزل ضمن حديقة وندسور الكبرى التي تبلغ مساحتها 4800 فدان، وداخل حديقة هوم بارك التي تبلغ مساحتها 650 فدانًا، والتي تديرها ملكية التاج بشكل خاص.

فورست لودج.. السكن الأخير

Kate Middleton and Prince William Relocating Family After 3 Years Living in Adelaide Cottage

— People (@people)

وأخيراً، ستنتقل الأسرة المكونة من 5 أفراد إلى فورست لودج في وندسور الذي كان يُعرف سابقًا باسم "هولي غروف"، في سبعينيات القرن الثامن عشر. ويعود المنزل إلى العصر الجورجي، واشترته هيئة التاج عام 1829، وكان المقر الرسمي لنائب حارس منتزه وندسور العظيم حتى ثلاثينيات القرن العشرين.

يتكون المنزل من ثماني غرف نوم، ويضم ملعب تنس، بركة كبيرة، وعدة أكواخ. ولن يكون هناك موظفون مقيمون في المنزل مع الأسرة. وتخطط العائلة لمواصلة العيش في فورست لودج حتى بعد أن يصبح ويليام ملكًا في يومٍ من الأيام.

ومن المثير للدهشة أن هذا المنزل ليس ملكاً للأمير ويليام وكيت ميدلتون بل هما مستأجران له، فبعد تجديده بقيمة مليوني دولار عام 2001، طُرح للإيجار بسعر 20 ألف دولار شهريًا، وسيصبح ويليام وكيت وأطفالهما المستأجرين التاليين له.

