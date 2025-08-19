هيفاء وهبي تثير الجدل بردودها على محللة للغة الجسد ثم تحذف المنشور.. أعرفوا القصة كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:58 مساءً - أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل وتصدرت ترند مواقع التواصل الإجتماعي؛ وذلك بعد ردها على محللة للغة الجسد؛ من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على "إنستغرام"؛ حيث اتهمت هيفاء المحللة بأنها تمر بحالة من الإضطراب النفسي، كما سخرت من قدرتها على إدراك أو تقليد أنوثتها؛ ثم قامت هيفاء بحذف المنشور بعد ذلك.

بدأت الأزمة عندما نشرت محللة للغة الجسد مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي من إحدى حفلات الزفاف؛ وظهرتخلاله وهي ترقص وتغني بشكلٍ عفوي؛ لتعلق الأولى على مقطع الفيديو محللة حركاتموضحة أن الفنانة تجيد استخدام للغة جسدها بمهارة لجذب انتباه الجمهور؛ بالإضافة إلى استخدامها لطاقتها الأنثوية لإثارة حماس الحاضرين.هذا الأمر أستفز النجمةودفعها للرد بقسوة على محللة لغة الجسد؛ لوضع حدًا لها على تصريحاتها؛ وشاركتمنشور عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، متهمة هذه الطبيبة بالإضطراب النفسي؛ كما هددتها بعدم نشر أي أخبار مرة أخرى عنها؛ معتبرها أنها تستغل المشاهير والنجوم للحديث عن أخبارهم وحركاتهم عبر صفحتها؛ ثم قامتبحذف المنشور.لاقى منشورقبل أن تقوم بحذفه؛ موجة واسعة من الجدل وإنقسامًا في الآراء بين جمهور ومتابعي الفنانة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بين مؤيدوموقفها واعتباره أنه دفاعًا عن نفسها، ورأي آخر معارض؛ والذي وجد في ردها تجاوزًا غير مبرر وأسلوبًا قاسيًا؛ خاصةً أن الفنانة استخدمت في الرد بعض الألفاظ والمصطلحات الخارجة، الأمر الذي اعتبره كثيرين أنه يتنافى مع صورتها وغير لائق بمكانتها الفنية، خاصةً بعد أن حذفت منشورها عقب تصاعد التفاعل والانتقادات والجدل الذي رافقه انتشار كبير للواقعة.

تأتي هذه الواقعة بالتزامن مع استعداد الفنانة اللبنانيةلوضع لمساتها الأخيرة على مشروعها الغنائي الأضخم في مسيرتها، حيث تستعد لطرح أول "ميجا ألبوم" يتضمن 20 أغنية دفعة واحدة، في خطوة تعكس طموحها ورغبتها في تقديم عمل استثنائي يضيف إلى رصيدها الغنائي، حيث بدأتعقد جلسات عمل مكثفة لإختيار الأغاني التي سيتم تصويرها فيديو كليب، تمهيدًا لإطلاقها تدريجياً.

وكشف المنتج الفني ومدير أعمال هيفاء وهبي، تامر عبد المنعم، ملامح هذا المشروع الغنائي الجديد، موضحًا أن الألبوم سيصدر بطريقة مبتكرة على أربع مراحل متتالية، بحيث يضم كل جزء خمس أغاني، ليشكل في النهاية 20 عملاً متنوعاً، وأكد أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في أسلوب طرح الألبومات، وتتيح مساحة أكبر للتجديد والتفاعل مع الجمهور على مراحل متتابعة.

فريق عمل الألبوم

يحمل الألبوم الجديد تعاونات موسيقية ضخمة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في مقدمتهم الموزعان توما وكولوبيكس، إلى جانب أسماء لامعة مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، وتامر حسين، وغيرهم من صناع الأغنية الحديثة.

هذا التنوع في فريق العمل يعكس حرص هيفاء على المزج بين الألوان الغنائية المختلفة وتقديم مادة فنية قادرة على مخاطبة جميع الأذواق.

سلسلة من الحفلات الغنائية

ولن يقتصر نشاطعلى الألبوم فحسب، إذ تستعد في الوقت نفسه لسلسلة من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي وخارجه، حيث تلتقي جمهورها يوم 23 أغسطس الجاري في حفل مشترك مع الفنان محمد رمضان بلبنان، يعقبه حفل آخر مع المطرب فارس كرم في الأردن، بالإضافة إلى جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ستطل على جمهورها من خلال حفلتين كبيرتين في مصر ودبي.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد لفتت الأنظار مؤخرًا بطرح ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد"، والذي جاء كأغنية دعائية لفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي والمستمر عرضه حالياً في السينمات، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، وحققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

