ديون طلعت زكريا تكشف معدن النجوم.. ما علاقة أحمد فهمي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:58 مساءً - كشفت الفنانة إيمي ابنة النجم الراحل طلعت زكريا عن موقف مؤثر للفنان أحمد فهمي مع والدها بعد وفاته؛ مؤكدة على وقوف الأخير بجانب أسرتها في إنهاء أزمة مالية مع الضرائب، مشيرة لرفض فنان آخر كبير مساعدتهم؛ وذلك أثناء استضافتها في برنامج "وصفة مروة" مع الفنانة مروة عبد المنعم المذاع على قناة "الشمس".

إيمي طلعت زكريا تكشف: نجم كبير رفض يساعدنا

روت الفنانة إيمي طلعت زكريا تفاصيل أزمة مالية حدثت مع أسرتها بعد وفاة والدها، وموقف عدد من الفنانين الذين لجأوا إليهم هي وشقيقها؛ مشيرة إلى موقف مؤثر للفنانمعهم ووقوفه بجانبهم لإنهاء الأزمة، وتخلي فنان آخر كبير عنهم، حيث قالت إيمي: "ماحدش وقف جنبنا من الناحية المادية بعد وفاة بابا. بابا الحمد لله سايب لنا اللي يكفينا زي أي أب، لكن الناس دائمًا عندها فكرة إن الممثل معاه فلوس كتير، بس طبعًا بابا علشان فترة المرض اللي مر بيها كان في صرف وبعض المشاكل في الضرائب ولكن نجحنا في حلها".

وتابعت: "بعد ما توفى على طول كان في مبلغ معين عليه في الضرائب، وقلت لعمر شقيقي يكلم نجم كبير وشهير بدون ذكر اسمه كان صاحب عمر بابا واشتغل معه كثيرًا، وقولنا هنسدد الدين مؤقتًا للضرائب وبعدها سنقوم بإرجاع المبلغ لهذا النجم مرة أخرى؛ ولكن رد فعل النجم صدمنا حيث قال لعمر والله أنا عليَّ ديون".

وأكملت إيمي:" المبلغ لم يكن كبيرًا كان حوالي 100 ألف جنيهًا؛ إحنا ما كناش عايزين ناخد منه شفقة، إحنا عايزين بس المبلغ سلف، نسد الدين للضرائب لحل الأزمة، عشان المتوفى مش بيتحاسب تقريبًا لغاية الدين ما يتسدد".

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي أثبت ولائه وحبه لبابا

وأكملتحديثها كاشفة عن طريقة سداد المبلغ قالت: "شهادة حق أشهدها الفنان أحمد فهمي هو اللي دفعهم ولم يخبرنا بالأمر، وعرفنا بعد كده ومرضيش ياخدهم، وبجد من الناس الطيبة و أثبت ولائه وحبه لبابا".

وأشارت إيمي طلعت زكريا أن والدها الفنان الراحل طلعت زكريا لم يكن من الحريصين على جمع المال قائلة: "بابا كان مبذر جدًا، ومن مدرسة اصرف واتبسط واتفسح، هو ليس مدخر أموال ولكن ترك لنا كأي أب شقة وعربية ووديعة في البنك".

يُذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا رحل عن عالمنا في أكتوبر عام 2019؛ بعد صراع مع المرض وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال المميزة سواء في السينما والتلفزيون.

أحمد فهمي يحقق ناجحًا لافتًا في "أحمد وأحمد"

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

في سياقٍ آخر، يحقق الفناننجاحًا لافتًا من خلال فيلم "أحمد وأحمد" الذي يعتمد على تيمة الكوميديا الممزوجة بالأكشن، وقد حصد العديد من الإشادات على أدائه في الفيلم، ويشاركه البطولة النجم أحمد السقا، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، وغادة عبدالرازق، والعمل أشرف فيه على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.تدور أحداث الفيلم في إطارٍ من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد () الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

