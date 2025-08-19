مصطفى شعبان يحجز مكانه في رمضان 2026 بمشاركة شريف منير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:06 مساءً - حجز الفنان مصطفى شعبان مكانه مبكراً في منافسات موسم دراما رمضان 2026؛ حيث تم الإعلان عن تقديمه بطولة مسلسل جديد، يجمعه للمرة الأولى بالفنان شريف منير، في تعاون فني منتظر أن يحمل الكثير من التشويق والإثارة، لاسيما وأن صناع المسلسل يؤكدون أنه سيكون من الأعمال الضخمة، التي تحمل طابعاً خاصاً من جميع النواحي.

صُناع المسلسل يتكتمون التفاصيل وطبيعة الشخصيات

المسلسل الجديد لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي بعد، ومن إنتاج شركةللمنتج تامر مرسي، وتأليف السيناريست، وجارٍ اختيار المخرج والإعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث بدأت عمليات التحضيرات الفعلية للعمل وسط تكتم على تفاصيل القصة وأدوار الشخصيات، سواء التي يقدمها مصطفى شعبان أو شريف منير.

ويواصل مصطفى شعبان تعزيز حضوره الدائم في الماراثون الرمضاني؛ إذ بات من الفنانين القلائل الذين يحرصون على التواجد بشكل متتالٍ كل عام؛ حيث قدم في الأعوام الأخيرة مسلسلات: "حكيم باشا" في 2025، "المعلم" في 2024، "بابا المجال" في 2023، "دايماً عامر" في 2022، "ملوك الجدعنة" في 2021، فيما غاب عن 2019 بعدما تواجد منذ 2011 بشكل متتالٍ فى دراما رمضان.

مصطفى شعبان صعيدي لأول مرة في رمضان 2025

قدم في موسم دراما رمضان 2025 الدراما الصعيدية لأول مرة خلال مسلسل "حكيم باشا"، دارت أحداثه حول حكيم، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها في صعيد مصر؛ حيث تولى إدارة أموال عائلته بعد أن يضع عمه كل أملاكه بين يديه بسبب ذكائه وثقته به؛ ليواجه حكيم صراعات ومؤامرات من أبناء عمه بسبب الطمع في الثروة والسلطة، وسعيهم للاستيلاء على كل شيء.

مسلسل "حكيم باشا" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أما شريف منير فكان آخر تواجد درامي له، خلال مسلسل "بقينا اتنين" الذي تم عرضه في رمضان 2024، وشارك في بطولته: رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا، والفنان الراحل طارق عبد العزيز والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

