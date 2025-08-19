عتاب.. رائدة الغناء السعودي التي اكتشفها طلال مداح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:06 مساءً - تعد المُطربة عتاب واحدة من كبار المُطربات في الوطن العربي ومنطقة الخليج وواحدة من رائدات الغناء في السعودية، حيث قدمت على مدار مسيرتها الفنية عدداً كبيراً من الأغنيات التي أثرت الموسيقى السعودية والعربية وحازت على إعجاب الجمهور على مدار سنوات.

اكتشاف الموهبة منذ الطفولة والنجاح لدى الجمهور

وُلدت الفنانة عتاب بمدينة جدة السعودية وجاء اكتشاف موهبتها على يد الفنان والموسيقار طلال مداح عام 1959 وكانت تبلغ من العمر 13 عاماً، وقد شاركت بالغناء في عدد كبير من الأفراح والمناسبات العامة مما خلق لها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وعقب اكتشاف الفنان السعودي طلال مداح لموهبتها قدم لها عدداً كبيراً من الأغاني والتي أثبتت من خلالها موهبتها الحقيقية في الغناء والموسيقى، كما أنها نجحت في تكوين ثُنائي غنائي وموسيقي مع المطرب السعودي حيدر فكري بالجلسات الفنية الغنائية.

نجاح في القاهرة عقب تقديم العندليب الأسمر لها

ويأتي من أهم المحطات في مسيرتها الفنية والغنائية في مطلع السبعينيات حينما قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في إحدى الحفلات الغنائية إيماناً منه بموهبتها ودعماً لها، وفي عام 1980 انتقلت المُطربةإلى القاهرة وجاءت بدايتها الفنية بمصر في عام 1985 وحينها طرحت أغنية "جاني الأسمر" وحققت نجاحاً كبيراً.

يُمكنكم قراءة: تعرفوا إلى أبرز قصائد الأمير بدر بن عبد المحسن بصوت أهم مطربي الوطن العربي

وطوال مسيرتها الغنائية حافظت المُطربة عتاب على تقديم أغانيها باللهجة السعودية وقد وصفها النقاد بأنها نجحت في فرض اللهجة السعودية بمصر، كما أنها حققت شهرة كبيرة في الوطن العربي.

وخلال مسيرتها الفنية، طرحت عتاب عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية والتي تعاونت من خلالها مع كبار الشعراء من أبرزهم الشاعر الكويتي فائق عبد الجليل، عبد اللطيف البناي، يوسف ناصر، الشاعر اليمني حسين المحضار، الأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد بن يزيد، صالح جلال والشاعرة ثريا قابل.

كما تعاونت مع عدد من كبار المُلحنين في الوطن العربي والخليج ومن أبرزهم الفنان السعودي الكبير طلال مداح، طارق عبد الحكيم، الملحن محمد شفيق، فوزي محسون، عبد الرب والملحن الكويتي يوسف المهنا.

كما قدمت الفنانة السعودية عتاب عدداً من الأغاني المصورة والتي أصدرتها من خلال مشروعها الفني "عتاب شو"، كما أنها شاركت في تقديم برنامج "جلسة طرب" بإحدى القنوات الفضائية لفترة مع الشاعر الكويتي الكبير بدر بورسلي.

وخلال مشوارها الفني والغنائي نالت الفنانة السعودية عدداً كبيراً من الجوائز والتكريمات، وقد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 أغسطس عام 2007 عن عمرٍ ناهز الـ 60 عاماً، إلا أنها ظلت حاضرة في ذاكرة وقلوب عُشاق الموسيقى والغناء في الوطن العربي.

