الممثلة بوني بلو تهدد بسرقة حبيب تايلور سويفت… كيف تجرّأت؟

الممثّلة البريطانيّة في صياغة المحتوى “بوني بلو” أثارت الجدل بتصريحاتها حول نجم كرة القدم الأميركيّ ترافيس كيلسي، حبيب المغنّية تايلور سويفت. وأكّدت في مقابلة أنّها تجده جذّابًا للغاية، مشيرة إلى أنّها قادرة “مئة بالمئة” على خطفه من سويفت، مضيفة: “نحن كلتانا شقراوان، هي تغنّي وأنا أمتلك كلّ المواهب.”

وبعيدًا عن تصريحاتها المثيرة، تحدّثت بوني عن حياتها العاطفيّة، موضحة أنّ آخر شخص واعدته كان أحد المعجبين بها، إذ خرجا في مواعيد بسيطة مثل صالات الألعاب والسّينما، لكنّها لا تسعى حاليًّا لعلاقة جدّية بسبب طبيعة عملها وسفرها المستمرّ.

بوني (واسمها الحقيقيّ تيا بيلينغر) كانت متزوّجة سابقًا من أوليفر ديفيدسون منذ أن كانا في سنّ المراهقة، لكنّهما انفصلا عام ٢٠٢٣ بشكل ودّيّ ومن دون خلافات حادّة.

وتُعد بوني شخصيّة مثيرة للجدل في بريطانيا، وتصريحاتها الجريئة حول كيلسي تأتي في السّياق نفسه الّذي اعتاد جمهورها سماعه منها.

أمّا بالنسبة لسويفت وكيلسي اللذين يتصدّران عناوين الصّحف منذ بداية علاقتهما، فمن غير المتوقّع أن تؤثّر هذه التّصريحات في متانة علاقتهما.