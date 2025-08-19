إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد سقوط شعرها.. أعرفوا تفاصيلها

- 1/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:59 مساءً - تعرضت الفنانة رحمة حسن لإصابة جديدة في يدها؛ وأعلنت ذلك من خلال نشر عدد من الصور توضح الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وتُعد هذه الإصابة الثانية التي تتعرض لها في فترة قصيرة، بعد أزمة سقوط شعرها الأخيرة التي أثارت تفاعل وتعاطف الكثيرين معها.
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسننشرت الفنانة رحمة حسن مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي تعاني من إصابة في يدها اليمنى دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الإصابة، وكتبت تعليق معبرة عن رضاها بالقول: "الحمدلله دائماً وأبداً"؛ واللافت في الأمر أنها أغلقت خاصية التعليقات عن هذا المنشور.
رحمة حسن تكشف عن معاناتها من تساقط شعرها
وأكملت: "المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه! قولت مش عارفة! قالتلي طيب المهم عملت اللازم ووميزوثاربي!!!! مش بلازمة بس! الكارثة انه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي! وطبعا انا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحسا اني تعبانة ودماغي ثقيلة.. بشوف الفاتورة لقيته انها حططتلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وانا كنت بس مفروض اعمل بلازمة فقط من دمي.. بس".
أطلعوا على رحمة حسن تشارك جمهورها معاناتها بعد "عضة كلب مفترس"
رحمة حسن: "أنا شعري ونفسيتي في الأرض"وتابعت رحمة حسن: "من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومافيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني علي طول.... لو أعرف من الأول مكنتش روحت أبدا.. لأنهم حطولي حاجة أول مرة استعملها بدون مايرجعولي الأول.. وفي حاجة مهمة زي دي كان عندي ثقة قبل ما اروح لكن طبعا بعد اللي حصل مروحتش تاني أبدا وشعري فضل يقع من ساعتها.. اكتر واكتر وكل الناس عارفة انك لو استعملت المينوكسيديل مينفعش يتوقف.. وهما عملوا الكارثة دي بدون ما يقولولي الأول حتى.. ومن ساعتها وأنا شعري ونفسيتي في الأرض.
رحمة حسن تُهدد: "مش هسكت عن حقي"وهددت الفنانة رحمة حسن من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك بعد تساقط شعرها بشكل كبير، وقالت خلال المنشور: "من هنا ورايح أي مكان أو عيادة أو منتج أو أي حاجة أكون بشتري أو بعمل خدمة فيها أو تكون الخدمة حقيقي سيئة أو تسبب لي أي أذى جسدي أو نفسي أو أي نوع من الأذى، هقول وهروح أشتكي وهقدم بلاغات ومش هسكت عن حقي تاني أبداً".
وأكملت: "لأن كل مرة بسكت ومش بقول الخدمات المقدمة بتكون أسوأ ألف مرة ودا بيسبب أذى ليا كبير، وأنا مش هسامح أبداً أبداً تاني إن يحصلي حاجة وحشة بسبب خدمات المفروض إنها تحسن من حياتي مش تبوظها".
