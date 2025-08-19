على الرغم من أزمتها.. بدرية طلبة تمازح جمهورها وتنشر صورة نادرة لها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:59 مساءً - يتصدر اسم الفنانة بدرية طلبة ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد القرار الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتحويلها إلى التحقيق بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة، وذلك على خلفية تجاوز وتطاول صريح ضد الجمهور، في فيديو بثته عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها؛ إلا أنها شاركت جمهورها ومتابعيها صورة قديمة ونادرة لها، ممازحة إياهم من خلالها؛ وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

بدرية طلبة تمازح الجمهور بصورة نادرة لها وتعلق: صورة الاعدادية

نشرت الفنانة بدرية طلبة من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ صورة نادرة لها من المرحلة الإعدادية ممازحة جمهورها بخفة دمها المعتاد؛ وعلقت على الصورة قائلة: "صورة الاعدادية من كتر اعتزازي بيها كانت من اول الصور اللي نشرتها على كل حساباتي لانها فعلا صورة نادرة بالنسبة لي بحبني في كل مراحل حياتي امال لو شوفتو صورة البطاقة الشخصية حتعملو ايه".

هل سيتم منع بدرية طلبة من التمثيل مدى الحياة؟

وقد تم تداول أنباء إعلامية بشأن منعها من التمثيل مدى الحياة؛ ليخرج الناقد الفني طارق الشناوي عن صمته ويعلق على الأمر مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة؛ كاتبًا منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "الخبر المتداول إعلاميا عن ايقاف بدرية طلبة مدي الحياة عن ممارسة التمثيل عاري من الصحة"، وأكمل الشناوي: "حتي الان لم يبدا التحقيق مع بدرية وسوف تقف أمام جهات التحقيق الاربعاء القادم.. وطبعا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية تمتد غالبا عدة اشهر.. استبعد الإيقاف مدى الحياة.. دعونا لا نستبق الاحداث وننتظر يوم الاربعاء".

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة بدرية طلبة للتحقيق

وكان مجلسبرئاسة الدكتور أشرف زكي، قد قرر بالإجماع تحويلللتحقيق الفوري، معتبراً ما بدر منها في أحد مقاطع الفيديو المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجاوزاً وتطاولاً صريحاً على الجمهور. وشددت النقابة في بيانها على التمسك بميثاق الشرف الأخلاقي، وعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ضوابطه.

وشدد أشرف زكي على أن أي تجاوزات وقعت مؤخراً من بعض الأفراد هي "تصرفات فردية لا تعبر عن الوسط الفني ككل"، مشيراً إلى أن غالبية الفنانين ملتزمون بانتمائهم الصادق للمجتمع وإيمانهم بدورهم التنويري، الترفيهي في أحيان، ولكن "دون المساس بالثوابت أو الهوية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم، وأن أي انحراف عن هذا "التعاقد الأخلاقي غير المعلن" يُعد خيانةً للثقة وخسارةً لجوهر الرسالة.

وقال: "لقد كان الفن عبر العصور مرآةً للمجتمع وضميراً للناس وصوتاً للثقافة والهوية، وعلى الفنان أن يظل رمزاً للمسؤولية قبل أن يكون رمزاً للشهرة".

بدرية طلبة تعلق على أزمتها: "أتحمل المسؤولية"

ومن جانبها عقَّبت الفنانةعلى قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق، مؤكدةً احترامها الكامل لهيئة النقابة واستعدادها للمثول أمامها.

وأوضحت بدرية طلبة عبر منشورٍ لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها تتحمل مسؤولية انفعالها وانسياقها وراء "قلة" اعتبرتها لا تمثل الشعب المصري، لافتةً إلى أن هذه القلة استغلت مقاطع مجتزأة من فيديوهاتها للإساءة إليها، وأشارت في بيانها، إلى أنها حين حاولت الاعتذار للجمهور الذي تحبه وتقدره، جاء اعتذارها بعصبية نتيجة الاستفزاز، مؤكدةً أن المقاطع الكاملة متاحة على صفحتها، وأن التحقيق سيكشف الحقيقة.

