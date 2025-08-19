الكشف عن المكرمين والمؤدين في حفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - يترقب حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي MTV VMAs -التي تحتفي بالإبداع والابتكار في مجال الفيديوهات الموسيقية- قطاع كبير من عشاق الموسيقا من مختلف أنحاء العالم؛ لما تحمله من عروض حية مبهرة، ولحظات مثيرة للجدل، وتكريم لألمع النجوم في صناعة الموسيقا. وقد كشف القائمون على الحفل السنوي المقرر إقامته يوم الأحد 7 من سبتمبر القادم الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة المكرمين والمؤدين.

المجموعة الأولى من مؤدي حفل توزيع جوائز MTV VMAs

كشفت MTV من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يوم أمس الاثنين 18 من أغسطس، عن أول مجموعة من الفنانين الذين سيؤدون عروضهم في حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي لهذا العام. سيقدم كل من سابرينا كاربنتر، ريكي مارتن، سومبر، أليكس وارن، جيه بالفين، إلى جانب دي جي سنيك، بوستا ريمز، عروضاً فنية خلال الحفل.

سيتضمن أداء بالفين أغنية "Zun Zun" مع جاستن كويلز وليني تافاريز، بالإضافة إلى العرض الأول المباشر لأغنية "Noventa" مع دي جي سنيك. هذا وسوف يتم الإعلان عن المزيد من المؤدين في وقتٍ لاحق.

المكرمون في الحفل

لن يقتصر حضور بوستا ريمز، 53 عاماً، وريكي مارتن، 53 عاماً، للحفل على الأداء الغنائي فقط، بل سيحصلان على جوائز خاصة من Moonperson في حفل توزيع الجوائز، سيحصل بوستا على جائزة MTV VMA Rock the Bells Visionary Award، بينما سيحصل ريكي مارتن على جائزة Latin Icon.

مضيف الحفل وتصدر الترشيحات

من المقرر أن يستضيف حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي MTV VMAs الرابر والممثل " LL Cool J".

وعن قائمة الترشيحات فقد تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات، بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

ويليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند بسبعة ترشيحات لكل منهما، بيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

