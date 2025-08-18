كيف استعادت مي عز الدين تواجدها القوي على السوشيال ميديا؟

إطلالات مي عز الدين محط أنظار الجمهور

مي عز الدين تخطو خطوة جديدة في تواصلها مع الجمهور

دعم وتهنئة ومواساة زملائها

آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:09 مساءً - تصدرت الفنانةترند محركات البحث على موقع جوجل ومنصاتمن جديد، حيث كشفت عن أول صورة لها من عطلتها الصيفية التي تقضيها في أحد القرى السياحية بالساحل الشمالي. ويأتي ذلك بالتزامن مع تواجدها الملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وتحديداً على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".أصبحت الفنانة مي عز الدين حديث الجمهور في كل مرة تختار فيها الظهور عبر، إذ باتت إطلالاتها النادرة محط أنظار واهتمام المتابعين الذين يترقبون جديدها بشغف كبير.فعلى الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والنجاحات التي حققتها، عُرفت مي عز الدين في السنوات الأخيرة، بابتعادها الملحوظ عن السوشيال ميديا، حيث لم تكن تشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية أو لحظاتها الخاصة.يمكنكِ قراءة.. مي عز الدين تكشف نصيحة ياسمين عبد العزيز لتجاوز أزمة رحيل والدتهاالتي اقتصر نشاطها علىخلال السنوات الماضية على الترويج لأعمالها الفنية الجديدة وقت التصوير والعرض فقط، باتت حالياً تتواصل مع جمهورها بشكل دائم وتشاركهم تفاصيل من حياتها الخاصة وأوقاتها اليومية، إذ تنشر صوراً جديدة لها من كواليس حياتها وأيامها الخاصة، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من متابعيها الذين اعتادوا على ندرة ظهورها سابقًا.لا يقتصر نشاطعلى مشاركة صورها فقط، بل تستغل حسابها لدعم زملائها من الوسط الفني، سواء بتقديم التهنئة لهم على أعمالهم الجديدة ومناسباتهم السعيدة، أو بمساندتهم في أوقات المحن، وهو ما يعكس حرصها على روح الزمالة والوفاء داخل الوسط الفني، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مي أكثر تفاعلاً مع جمهورها من خلال الرد المباشر على رسائلهم واستفساراتهم، مما جعلها أقرب إلى قلوب محبيها.يُذكر أنشاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "" الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.مسلسل "" جاء من بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".