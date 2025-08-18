في زيارة جديدة.. الملكة رانيا تبرز جمال السلط الأردنية وتراثها وتتغزل بأصالة أهلها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:09 مساءً - في قلب مدينة السلط الأردنية، حيث البيوت العتيقة تعانق الأزقة الضيقة، وحيث التراث يروي حكايات الأجيال، جلست الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن بين سيدات من أهل المدينة بمشهد دافئ، في زيارة جديدة تؤكد ارتباط الملكة بالمجتمعات المحلية.

الملكة رانيا في السلط.. دفء التراث وأصالة المجتمع

https://www.instagram.com/p/DNgVKKssQ74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNgVKKssQ74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNgVKKssQ74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بكلمات بسيطة شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها على "إنستغرام" من خلال صفحتها الرسمية لحظات من زيارتها لمدينة السلط، ونشرت 4 صور توثق زيارتها للمدينة التراثية، وارتدت الملكة خلال الزيارة تنورة طويلة صفراء، وقميصًا أبيض.

وعلقت على المنشور قائلة: "اليوم من قلب السلط.. طيبة أهلها وعمق تراثها في كل زاوية".

وتضاف هذه الزيارة إلى محطات سابقة، تؤكد حرصها على دعم المبادرات الشبابية والنسائية في هذه المدينة.

وحسب موقع "المملكة" فقد زارت الملكة رانيا خلال جولتها جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية التي تعمل في مجالات التدريب والتوعية وتقديم برامج المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة، والتمكين الاقتصادي لنساء المنطقة. والتقت خلال الزيارة مع رئيسة الجمعية فاطمة النسور بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من المنتسبات.

وفي ساحة العين وسط المدينة، اطلعت على مشروع بيت خيرات السلط والتقت مع مؤسسته ثائرة عربيات، كما زارت مشروع مقهى الأكثم الذي تم إنشاؤه بعد إعادة ترميم أحد أقدم البيوت التراثية المطلة على وسط المدينة والتقت مع الشابين المؤسسين للمشروع.

قد ترغبين في معرفة الملكة رانيا تُعايد الأميرة رجوة بمناسبة يوم ميلادها

زيارات سابقة لمدينة السلط

عام 2019؛ قامت الملكة بزيارة السلط والتقت بمجموعة من الشباب وعدد من رائدات الأعمال المحليّات، ضمن مبادرات تهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة ودعم تمكين المرأة اقتصادياً. وزارت بيت الضيافة التقليديّ الذي يوظّف نساء محليات، وتجوّلت في شارع الخضر وزارت كنيسة القديس جورج التي تعود للقرن السابع عشر.

أما عام 2022، بدأت الملكة نشاطها الرسمي بهذا العام بزيارة السلط مجددًا، حيث التقت بمؤسسي مبادرات شبابية في شارع الخضر، وخلال الزيارة، زارت البازار الذي يقام يوم الجمعة في مركز الخضر، والذي يعرض منتجات حرفية مصنوعة يدوياً كالإكسسوارات، التطريز، الفخار، والمأكولات التراثيّة. كما اطلعت حينها على الورش التدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب والمحافظة على الحرف المحلية.



إليكِ هذا الخبر الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار رمضان مع سيدات الأردن بمادبا



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».