هيفاء وهبي تستعد لإطلاق أضخم مشروع غنائي في مسيرتها.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 09:58 مساءً - تضع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمساتها الأخيرة على مشروعها الغنائي الأضخم في مسيرتها، حيث تستعد لطرح أول "ميجا ألبوم" يتضمن 20 أغنية دفعة واحدة، في خطوة تعكس طموحها ورغبتها في تقديم عمل استثنائي يضيف إلى رصيدها الغنائي. حيث بدأت هيفاء عقد جلسات عمل مكثفة لاختيار الأغاني التي سيتم تصويرها فيديو كليب، تمهيدًا لإطلاقها تدريجياً.
وأكد أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في أسلوب طرح الألبومات، وتتيح مساحة أكبر للتجديد والتفاعل مع الجمهور على مراحل متتابعة.
هذا التنوع في فريق العمل يعكس حرص هيفاء على المزج بين الألوان الغنائية المختلفة وتقديم مادة فنية قادرة على مخاطبة جميع الأذواق.
يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد لفتت الأنظار مؤخرًا بطرح ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد"، والذي جاء كأغنية دعائية لفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي والمستمر عرضه حالياً في السينمات، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، وحققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ملامح ألبوم هيفاء وهبي الجديدوكشف المنتج الفني ومدير أعمال هيفاء وهبي، تامر عبد المنعم، ملامح هذا المشروع الغنائي الجديد، موضحًا أن الألبوم سيصدر بطريقة مبتكرة على أربع مراحل متتالية، بحيث يضم كل جزء خمس أغاني، ليشكل في النهاية 20 عملاً متنوعاً.
فريق عمل الألبوميحمل الألبوم الجديد تعاونات موسيقية ضخمة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في مقدمتهم الموزعان توما وكولوبيكس، إلى جانب أسماء لامعة مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، وتامر حسين، وغيرهم من صناع الأغنية الحديثة.
سلسلة من الحفلات الغنائيةولن يقتصر نشاط هيفاء وهبي على الألبوم فحسب، إذ تستعد في الوقت نفسه لسلسلة من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي وخارجه، حيث تلتقي جمهورها يوم 23 أغسطس الجاري في حفل مشترك مع الفنان محمد رمضان بلبنان، يعقبه حفل آخر مع المطرب فارس كرم في الأردن، بالإضافة إلى جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ستطل على جمهورها من خلال حفلتين كبيرتين في مصر ودبي.
فيلم "مملكة" مشروع سينمائي جديدأما على صعيد التمثيل، فتنتظر هيفاء وهبي انطلاق تصوير فيلمها الجديد "المملكة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم محمد أنور وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.
