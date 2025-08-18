ملك أحمد زاهر تشوّق الجمهور لـ أزمة ثقة: الأصعب بحياتي

ملك أحمد زاهر: "أزمة ثقة أقرب التجارب لقلبي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 09:58 مساءً - كشفت الفنانة الشابةعن ملامح شخصيتها في مسلسل "أزمة ثقة"، وذلك من خلال مجموعة صور قامن بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويترقب الجمهور عرض العمل الدرامي الجديد يوم الأحد 24 أغسطس الجاري، بعد تأجيل استمر عامًا كاملًاعلّقت ملك أحمد زاهر على الصور التي شاركتها مع جمهورها عبر موقع "إنستغرام"، بكلمات مليئة بالمشاعر والتأثر، حيث عبّرت عن مدى تعلقها بشخصية "" التي تجسدها في العمل. وقالت: "أخيراً بعد وقت طويل جداً، هاتقابلو أكتر شخصية كنت متحمسة إنكم تقابلوها.. مريم. المسلسل ده والشخصية دي بالذات علموني كتير وتعبوني أوي، بس من أقرب التجارب لقلبي".

وأضافت ملك أحمد زاهر خلال منشورها، أن شخصية "مريم" كانت الأصعب في مسيرتها حتى الآن، لما تطلبته من جهد وتركيز وانفعال نفسي كبير، مؤكدة أنها استنزفت الكثير من وقتها ومجهودها وأعصابها، لكنها في المقابل شعرت بأنها قريبة منها للغاية، حتى وصفتها بأنها "جزء منها".

الكواليس ستظل أمتع الذكريات

كما أعربت "ملك" عن انتظارها لرؤية ردود الأفعال حول أدائها في العمل والذي سيعرض على شاشة قناة ON ومنصة Watch It، مشيرة إلى أن تجربة "أزمة ثقة" لم تكن مجرد عمل درامي بالنسبة لها، وإنما محطة مليئة بالدروس والذكريات التي ستبقى عالقة في وجدانها. وقالت: "أزمة ثقة مش مجرد مسلسل أو شغل بالنسبة لي.. وكواليسه هتفضل دايمًا من أحلى ذكرياتي وأمتعهم وأتعبهم".

مسلسل "أزمة ثقة"

وتابعت: "شخصية مريم أكتر شخصية تعبتني في حياتي.. أخدت من وقتي ومجهودي وأعصابي وروحي، بس في نفس الوقت هي أكتر شخصية قريبة لقلبي. يمكن عشان كانت صعبة ومليانة تفاصيل، ويمكن عشان حسيت إنها جزء مني".مسلسل "" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو من بطولة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

آخر مشاركات ملك أحمد زاهر الدرامية

يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" والذي جاء من بطولة كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، سليمان عيد، محمود قابيل، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

