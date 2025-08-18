ملك أحمد زاهر تشوّق الجمهور لـ أزمة ثقة: الأصعب بحياتي

ملك أحمد زاهر: "أزمة ثقة أقرب التجارب لقلبي"علّقت ملك أحمد زاهر على الصور التي شاركتها مع جمهورها عبر موقع "إنستغرام"، بكلمات مليئة بالمشاعر والتأثر، حيث عبّرت عن مدى تعلقها بشخصية "مريم" التي تجسدها في العمل. وقالت: "أخيراً بعد وقت طويل جداً، هاتقابلو أكتر شخصية كنت متحمسة إنكم تقابلوها.. مريم. المسلسل ده والشخصية دي بالذات علموني كتير وتعبوني أوي، بس من أقرب التجارب لقلبي".
وأضافت ملك أحمد زاهر خلال منشورها، أن شخصية "مريم" كانت الأصعب في مسيرتها حتى الآن، لما تطلبته من جهد وتركيز وانفعال نفسي كبير، مؤكدة أنها استنزفت الكثير من وقتها ومجهودها وأعصابها، لكنها في المقابل شعرت بأنها قريبة منها للغاية، حتى وصفتها بأنها "جزء منها".
وتابعت ملك أحمد زاهر: "شخصية مريم أكتر شخصية تعبتني في حياتي.. أخدت من وقتي ومجهودي وأعصابي وروحي، بس في نفس الوقت هي أكتر شخصية قريبة لقلبي. يمكن عشان كانت صعبة ومليانة تفاصيل، ويمكن عشان حسيت إنها جزء مني".
الكواليس ستظل أمتع الذكريات
مسلسل "أزمة ثقة"مسلسل "أزمة ثقة" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو من بطولة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.
آخر مشاركات ملك أحمد زاهر الدرامية
يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" والذي جاء من بطولة كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، سليمان عيد، محمود قابيل، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
