كاثرين زيتا جونز تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها مع زوجها مايكل دوغلاس

في لقاءٍ نادر، كشفت الممثلة الحائزة على الأوسكار كاثرين زيتا جونز عن تفاصيل تخُص حياتها الخاصة مع زوجها النجم مايكل دوغلاس، كما تطرّقت للرد على الانتقادات التي تطولهما بخصوص امتلاكهما 4 منازل، ووصفهما من قِبل البعض بالبذخ. وفي هذا اللقاء، أوضحت كاثرين فلسفتها هي ومايكل من التنقُّل بين عدة منازل.

الحياة بين أربعة منازل ليست مبالغة بل للراحة

أكّدت كاثرين زيتا جونز، البالغة من العُمر 55 عاماً، خلال مقابلة مع The Sunday Times، أن عالمها لا يقوم على المبالغة كما يظن الكثيرون؛ بل على الراحة، وأن حياتها مع زوجها الممثل والمنتج الأمريكي مايكل دوغلاس، 80 عاماً، تجمع بين الاستقلالية والرومانسية.

وأوضحت أنها وزوجها لا يَعتبران امتلاك أربعة منازل أمراً "مُفرطاً"؛ بل هو "مساحة راحة" بالنسبة لهما، وتضم هذه المجموعة منزلين في نيويورك، وآخر في كندا؛ فضلاً عن منزل في أسبانيا، يقضيان فيه معظم أوقاتهما بعيداً عن أضواء الشهرة.

كما كشفت النجمة الويلزية عن شغفها بالموضة؛ خاصة ملابس Yves Saint Laurent القديمة التي تقتنيها من متاجر باريس العريقة. وأكدت أنها لا تُسرف في النفقات اليومية، وترفض أن تصرف مبالغ باهظة في بنطال جينز أو "تي شيرت" أبيض.

واستكمالاً لحديثها الخاص، قالت جونز، إنها وزوجها، كلٌّ منهما يحتفظ بجائزة "الأوسكار" الخاصة به في منزل مختلف، جائزتها هي في منزل الريف بنيويورك، وجائزة مايكل في شقتهما في نيويورك. وعلّقت على هذا الأمر مازحة: "نحتفظ بهما بعيداً، فقط لعلّه لا تحدث اختلاط بينهما".

قصة زواج استثنائية

احتل زواج كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس الذي بدأ عام 2000، مركز اهتمام الصحافة حينها؛ خاصة مع الفارق العمري البالغ 25 سنة بينهما. ومع ذلك، أوضحت جونز أنهما "شخصان بروح واحدة"، وأشارت إلى أن أحد أسرار نجاح العلاقة، هو رفضهما الاستماع إلى "الأخبار المزيفة"، والالتزام بالاحترام المتبادَل والمساحة الخاصة لكلٍّ منهما.

ومع اقتراب ذكرى مرور 25 عاماً على زواجهما في نوفمبر، عبّرت جونز عن امتنانها وشعورها بالفخر تجاه هذه العلاقة، ووصفتها بأنها مثل "الضربة الفائزة في النهاية".

يُذكر أن جونز ودوغلاس لديهما ابن يُدعى ديلان، يبلغ من العمر 25 عاماً، وابنة تُدعى كاريس، 22 عاماً.



