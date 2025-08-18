رابيا سويتورك تنضم للمسلسل التركي المنظمة في موسمه السادس

رابيا سويتورك ودَور "هلال" في مسلسل "المنظمة"

قصة مسلسل "المنظمة"

رابيا سويتورك

(Gülperi (2018–2019

(Benim Adım Melek (2019–2021

(Alparslan: Büyük Selçuklu (2021–2022

(Duy Beni (2022

(Veda Mektubu (2023

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 07:00 مساءً - أعلن القائمون على المسلسل التركي الشهير "المنظمة" عن انضمام النجمة الشابةإلى موسمه السادس؛ بل وسوف تشغل دَور بطولة وليس مجرد دور ثانوي.كما أن دورها سوف يُحدث تغييرات مُفاجئة على مجرى الأحداث، وقد تقلب الموازين تماماً في الجزء الجديد من المسلسل، الذي أحدث نجاحاً واسعاً في مواسمه الخمسة السابقة.— Tv Mühendisi ™ (@tvmuhendisii)بحسب الإعلامية التركية الشهيرة بيرسن؛ فقد تم توقيع العقد معلتؤدي دور "هلال". وستكون الشخصيّة النسائية الرئيسة التي تُرافق "ألتاي"، والذي يقوم بدوره تولغا ساريتاش، وذلك في الموسم السادس المنتظَر عرضه في سبتمبر القادم، ضمن موسم "مسلسلات الخريف".وقد أثار الخبر ردود فعل واسعة بين الجمهور والإعلام، وقد رآه البعض قراراً يمثل نقطة تحوُّل جذّابة لمسار المسلسل.يُذكر أن الموسم الخامس من مسلسل "المنظمة"، اختُتم في 15 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين، تصدّر البحث عن البطلة النسائية الجديدة قوائم الترند؛ خاصة بعد خروج الممثلة أيبوكي بوسات من العمل بمشكلة كبيرة أثارت الجدل.للمزيد من الأخبار: عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية: ما القصة؟منذ عرض الجزء الأول في عام 2021، جذب مسلسل "المنظمة" اهتمام الجمهور العربي والتركي على حدٍّ سواء، بفضل قصته التي تتناول حياة العاملين في أحد المؤسسات الأمنية، ولأنه يجمع بين الأكشن والدراما والرومانسية.ويركّز المسلسل على كواليس هذا الجهاز الأمني، ويرصد نضال وتضحيات موظفيه في أداء المهام السرية والميدانية؛ مستخدمين التكنولوجيا الحديثة. كما يسلّط الضوء أيضاً على الجانب الإنساني لحياتهم اليومية.المسلسل من إخراج ياغيز ألب أكايدن. بينما كتب النص أدهم أوزايشيك وفريقُ مؤلفين. وبطولة: تولغا سارِيتاش، ويونس إمرة يلدرم، وسردار يغين، وميلسا أكمن، ومراد هان، وتوفانا توركاي بدور كيت.وُلدتفي 26 يناير 1999 في إسطنبول، وتنحدر أصولها من طرابزون، وحصلت على تعليم أولي في التمريض قبل أن تغيّر مسارها إلى التمثيل، بعد تدريبها في مركز الثقافة سادري أليشِك.بدأت مشوارها التلفزيوني في 2018 من خلال المسلسل "Şahsiyet"، ثم توالت مشاركاتها في أعمال معروفة مثل:قد ترغبين في معرفة الحسد: مسلسل تركي منتظَر في الموسم القادم بطولة أوزغو نامال