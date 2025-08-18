منى عبد الغني تدخل في نوبة بكاء على الهواء وتعلق: تيمور تيمور عاش ومات بطلًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:03 مساءً - دخلت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني في نوبة بكاء على الهواء مباشرةً وهي تنعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، وتذكرت حلقتها معه وحديثه عن رفضه العديد من الأعمال مؤخرًا حتى يكون برفقة والدته المريضة؛ وذلك أثناء برنامجها "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة " CBC ".

منى عبد الغني تنهار باكية على رحيل تيمور تيمور

تحدثت الإعلامية منى عبد الغني ناعية مدير التصوير الراحل؛ حيث قالت: "رحمة الله على مدير التصوير الرائع، الذي يشهد له الجميع ليس فقط بأنه كان مدير تصوير بارع وشاطر ومتميز وأيضًا كان صاحب خُلق ومهذب".

وأكملت حديثها باكية: "شفناه في لقائه الجميل معانا كان بيتكلم طول الوقت عن والدته وإنها كانت بتدعيله، و هو في الآونة الأخيرة رفض أعمال كثيرة جدًا علشان يقعد تحت رجلين والدته يرعاها في مرضها، وانتهت حياته وهو بينقذ ابنه، يعني عاش بطل ومات بطل، ربنا يصبرهم على فراقه".

واختتمت منى عبد الغني حديثها قائلة: "من إمبارح وهناك صدمة وكل الفنانين والجمهور بينعيه على وسائل التواصل الإجتماعي لأنه كان إنسان حقيقي وكل اللي أتعامل معاه عن قرب عرف أد ايه هو كان إنسان جميل؛ ماتزعلوش نحسبه مع الشهداء، الغريق إن شاء الله له يوم القيامة أجر الشهادة، وإن شاء الله يوم القيامة يبقى واقف بين الشهداء".

أطلعوا على فيديو: سيمون ومنى عبد الغني تتحدثان عن علاقتهما بالفنان الراحل علاء عبد الخالق

صدمة الوسط الفني على رحيل تيمور تيمور

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني في مصر بعد وفاة مدير التصوير، عن عمرٍ ناهز 44 عاماً، غرقاً في أحد شواطئ الساحل الشمالي، خلال عملية إنقاذه لابنه، حيث نجح في انتشال طفله من الغرق، بينما لم يتمكن هو من الخروج إلى الشاطئ بسلام؛ ليرحل في ريعان شبابه، تاركاً خلفه إرثاً فنياً مميزاً بعد رحلة إبداعية قصيرة، فضلاً عن صدمة سيطرت على زملائه ومحبيه بالوسط الفني.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على مدير التصوير تيمور تيمور، عقب صلاة ظهر أمس الأحد 17 من أغسطس، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، كان من بينهم: باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، تارا عماد، بالإضافة إلى المخرج كريم الشناوي، السيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله، والفنان مصطفى عماد وغيرهم من نجوم، بجانب الأهل والأصدقاء، وقد تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالقاهرة الجديدة.

وأُقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب من نفس اليوم، وحضره كلا من أحمد السقا، ياسر جلال، عمرو يوسف، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، مريم نعوم، محمد رياض، دينا فؤاد، منة فضالي، مريم نعوم، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح.

