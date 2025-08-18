متابعة- هل تواجه بدريّة طلبة قرارًا مصيريًّا؟ طارق الشّنّاوي يوضح الحقيقة

نفى النّاقد الفنّيّ المصريّ طارق الشّنّاوي ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام حول صدور قرار بإيقاف الممثّلة بدريّة طلبة، مدى الحياة عن ممارسة التّمثيل، مؤكّدًا أنّ هذه الأنباء لا أساس لها من الصّحّة وأنّ التّحقيق معها لم يبدأ بعد.

في هذا الإطار، كتب “الشّنّاوي”: “الخبر المتداول إعلاميًّا عن إيقاف بدريّة طلبة مدى الحياة عن ممارسة التّمثيل عاري من الصّحّة، حتّى الأن لم يبدأ التّحقيق مع بدريّة وسوف تقف أمام جهات التّحقيق الأربعاء القادم وطبعًا العقوبة المتوقّعة هي الإيقاف لمدّة زمنيّة، تمتدّ غالبًا عدّة أشهر”.وأضاف: “أستبعد الإيقاف مدى الحياة دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر يوم الأربعاء”.

الجدير بالذّكر، أنّ بدريّة سبق أن علّقت في بثّ مباشر عبر صفحتها الرّسميّة في فايسبوك على مزاعم تورّطها في قتل زوجها ودور مزعوم لها في تجارة الأعضاء البشريّة وأعربت عن استيائها وهذا ما تمّ تداوله حول توقيفها للتّحقيق معها من السّلطات المصريّة، وهذا ما دفع نقابة المهن التّمثيليّة برئاسة أشرف زكي إلى إحالة بدريّة طلبة على التّحقيق، وهذا ما دفعها لاحقًا لإصدار بيان اعتذار إلى جمهورها.

