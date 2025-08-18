رحيل تيرينس ستامب نجم “سوبرمان” و”حرب النّجوم”… إقرأ التّفاصيل

توفّي الممثّل البريطانيّ الشّهير تيرينس ستامب عن عمر ناهز السبعة والثّمانين عامًا، وفق ما أكّدته عائلته في بيان لوكالة رويترز يوم الأحد السّابع عشر من آب/أغسطس، من دون الإعلان عن سبب الوفاة، مرجّحين أن تكون طبيعيّة نظرًا لتقدّمه في العمر.

وُلد ستامب في لندن عام ١٩٣٨، وبدأ مسيرته السّينمائيّة عام ١٩٦٢ بفيلم بيلي باد الّذي نال عنه ترشيحًا لجائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب. برز في السّتّينات بأعمال مثل مودستي بلايز وبعيدًا عن صخب النّاس، قبل أن يعود بقوّة عام ١٩٧٨ بدور الجنرال “زود” في سوبرمان، الّذي أعاده أيضًا في الجزء الثّاني عام ١٩٨٠، مثبتًا حضوره كأحد أبرز الأشرار في أفلام الأبطال الخارقين.

كما شارك في أفلام بارزة منها حرب النّجوم: تهديد الشّبح (١٩٩٩)، إلكترا (٢٠٠٥)، مكتب التّعديل (٢٠١١)، ولغز الجريمة (٢٠١٩)، وكان من آخر أعماله فيلم الليلة الماضية في سوهو (٢٠٢١).

نال “ستامب” إشادة واسعة عن تمثيله شخصيّة “برناديت”، امرأة متحوّلة جنسيًّا، في فيلم مغامرات برسيلا، ملكة الصّحراء (١٩٩٤) الّذي أهّله للتّرشيح للغولدن غلوب عن أفضل ممثّل.

وقالت عائلته في بيانها: “لقد ترك وراءه إرثًا استثنائيًّا، سواء كممثّل أم كاتب، سيظلّ يلهم النّاس لسنوات قادمة. ونطلب احترام خصوصيّتنا في هذا الوقت الحزين”.

برحيله، يودّع عشّاق السّينما العالميّة نجمًا ترك بصمة خالدة في تاريخ الفنّ السّابع، عبر موهبته الفذّة وصوته المميّز وأدائه المتفرّد.