هيلين ميرين ترفض أداء أي ممثلة لدور العميل السري وتعلق: جيمس بوند رجلٌ بإمتياز

شخصية جيمس بوند الشهيرة، التي لعبها النجم دانيال كريغ لعدة أجزاء، تواجه حالياً مصيراً مجهولاً، وعلامات استفهام حول شخصية جيمس بوند الجديدة، وهل سيكون رجلاً أم امرأة. ويأتي ذلك بعد أن أعلن دانيال كريغ أن آخر أفلام سلسلة جيمس بوند، والتي جاءت تحت عنوان No Time To Die، ستكون الأخيرة له.

رأي هيلين ميرين في لعب المرأة لشخصية جيمس بوند

According to Helen Mirren, the next James Bond "has to be a guy."



“I’m such a feminist, but James Bond has to be a guy. You can’t have a woman. It just doesn’t work. James Bond has to be James Bond, otherwise it becomes something else.” https://t.co/uaYbXjokaC — Variety (@Variety) August 18, 2025

ما بين التكهنات والتسريبات، يُقال إن شخصية العميل السري القادم ستكون أنثى، وهذا ما أخرج هيلين ميرين عن صمتها بشأنه، وتحدثت عنه لصحيفة Daily star، وأصرت أن الشخصية لابد أن تُسند لرجل، حيث قالت معبرة عن رأيها في تأدية امرأة لهذا الدور: "لا، لن ينجح الأمر. عملت بعض النساء الرائعات في الأجهزة السرية بشجاعة لا تُصدق، لكن جيمس بوند رجلٌ بامتياز. هناك مجالٌ لفيلمٍ رائعٍ عن عميلةٍ عظيمة، لكن جيمس بوند يبقى جيمس بوند".

ويأتي ذلك في ظل ظهور بعض أسماء النجمات للعب دور العميل السري، مثل جودي كومر وإميليا كلارك كمرشحتين ليكونا أول امرأة تؤدي دور بوند. في الوقت نفسه طُرح عدد من أسماء الممثلين لتأدية الدور، وهم: آرون تايلور جونسون، ثيو جيمس، وهنري كافيل.

هؤلاء اعترضوا على تقديم أنثى لدور جيمس بوند

ضم العديد من النجوم صوتهم للنجمة هيلين ميرين، مسجلين اعتراضهم على تجسيد أي أنثى شخصية جيمس بوند، بمن في ذلك منتجة السلسلة باربرا بروكلي، هالي بيري، وكذلك دانيال كريغ، بيرس بروسنان، وهما من جسدا شخصية بوند سابقاً، حيث أصرّ دانيال سابقاً على أنه لا ينبغي أن تُجسّد شخصية الجاسوس الشهير ممثلة أنثى؛ لأنها تستحق أدواراً خاصة بها لم تُكتب للرجال. وجاء تصريحه في مقابلةٍ مع راديو تايمز عام 2021، قائلاً: "ببساطة، يجب أن تكون هناك أدوارٌ أفضل للنساء والممثلين ذوي البشرة الملونة. لماذا تُؤدي امرأة دور جيمس بوند، في حين أن هناك دوراً يُضاهي جيمس بوند، ولكن لامرأة؟

أما بيرس، فقد جاء رفضه بعد أن غيَّر موقفه من هذه الفكرة، بعد أن صرّح سابقاً لصحيفة "هوليوود ريبورتر" عام 2019، بأنه حان الوقت لإشراك امرأة في هذا الدور، مُعلناً أن أداء امرأة لدور بوند سيكون مثيراً ومُبهجاً، مع ذلك، تراجع هذا العام بشكلٍ حاد، مُصرّحاً لمجلة "ساغا": "أعتقد يجب أن يكون رجلاً".

