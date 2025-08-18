ظهرت من المشتشفى.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة فهل حالتها خطيرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 02:09 مساءً - أعلنت النجمة أيتن عامر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة؛ دخلت على إثرها المستشفى، حيث نشرت أيتن من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة لها بقناع الأكسجين وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحية.

أيتن عامر تكشف عن تطورات حالتها الصحية

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها بقناع الأكسجين من إحدى المستشفيات عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"؛ كشفت من خلالها تعرضها لإزمة صحية مفاجئة؛ وعلقت على الصورة قائلة: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جدًا.. خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جدًا".

وقد لاقى منشورها، تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي حرص على الدعاء لها بالشفاء العاجل وتوجيه رسائل دعم واطمئنان.

أيتن عامر تكشف عن حالتها الصحية- الصورة من خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام

أيتن عامر تعلن الصلح مع طليقها

أيتن عامر حاضرة في دراما رمضان 2025 بمسلسلين

من جهةٍ أخرى، كانت الفنانةقد أعلنت الصلح مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك من أجل توفير بيئة صحية لأبنائهما بعد فترة من التوتر بينهما، ليسدل الثنائي الستار على الخلافات والنزاعات التي وصلت ساحات القضاء على مدار العامين الماضيين، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انتشار شائعة زواج أيتن عامر من المنتج أحمد الجنايني.يذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

كما قدمت بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، ومن مصر أيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

