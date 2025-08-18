مغنية "إزيك ياللي أنا من غيرك" فريدة عبيد: أؤمن بالصعود البطيء والمستمر وأحلم بالغناء مع الهضبة "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في زمن أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي بوابة النجومية الأولى، استطاعت الفنانة المصرية الصاعدة فريدة عبيد أن تفرض حضورها بخطوات واثقة، بعد أن لامست أغنيتها الأخيرة "في مكاني" قلوب الجمهور وحققت انتشاراً واسعاً، خصوصاً على منصة "تيك توك"، وبين الصدق الفني والطموح الكبير، تكشف فريدة في حوار حصري لـ"الخليج 365" عن كواليس تجربتها، ورؤيتها لاختياراتها الغنائية، وأحلامها في التعاون مع أبرز الأسماء على الساحة.

صناعة الأغنية

وقالت الفنانة فريدة عبيد إنها بدأت العمل على أغنيتها "في مكاني" أو التي عرفها الجمهور باسم "ازيك ياللي من غيرك ناقصني عيني" منذ نحو شهر ونصف، وذلك بعد أن أنهت عقد الإنتاج الذي كانت قد وقعته سابقاً، لتبدأ رحلة البحث عن عمل غنائي يعبر عنها، لافتة إلى أنها استمعت خلال تلك الفترة إلى العديد من الأغاني، لكن الشاعر أرسل إليها كلمات الأغنية وعادت للاستماع إلى إليها مراراً، حتى بعد محاولتها تجربة أعمال أخرى، لتدرك في النهاية أن هذه هي الأغنية التي تريد تقديمها، مؤكدة أن اختيارها جاء بدافع الإحساس فقط، بعيداً عن أي حسابات تجارية أو اعتبارات للسوق.

وأشارت "فريدة" إلى أن الموسيقى واللحن الذي أرسل لها كان مترجماً لمعاني الكلمات بدقة، وأنها شعرت بتكامل العمل منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن ما يهمها هو أن يشرح اللحن الكلام ويعبر عنه، بخلاف بعض الأعمال التي تشعر فيها بانفصال بين النص واللحن وأن الإحساس الذي وصلها بسهولة جعلها واثقة من أن الجمهور سيشعر به أيضاً، وتابعت "فريدة" أنها كانت تتوقع وصول الأغنية إلى الجمهور حتى لو لم تحقق نجاحاً كبيراً، معتبرة أنها بداية لتقديم نفسها كمطربة لديها وعي أكبر بالإنتاج وبما يناسبها فنياً، وعن سبب انتشار الأغنية على "تيك توك"، قالت إن السر يكمن في صدق الإحساس والكلمات الجديدة، وهو ما جعلها تلامس قلوب المستمعين.

أمنيات وطموحات

كما كشفت فريدة عبيد أنها تفضل الغناء على المسرح أمام جمهور مباشر حتى لو كان عشرة آلاف شخص، على أن تحقق مشاهدات ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأضافت أنها لا تفضل أن تكتب كلمات الأغاني بنفسها، وإنما تختار الأغنية الجاهزة إذا وجدتها مناسبة.

وفي ما يخص التعاون الفني، أوضحت أنها ترغب في تجربة دويتو مع الفنان مروان بابلو لدمج أسلوب الراب مع الغناء، معتبرة أن ذلك قد ينتج مزيجاً مميزاً، أما عند الاختيار بين عمرو دياب وتامر حسني، فأكدت حبها لكليهما، لكنها اختارت عمرو دياب إذا كان عليها أن تحسم القرار.

واختتمت حديثها مؤكدة أنها تميل إلى الصعود الهادئ والطويل المدى، لكنها في الوقت نفسه لا تمانع تقديم أغنية حزينة تحقق انتشاراً واسعاً إذا شعرت أن الوقت مناسب لذلك.

