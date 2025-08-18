الأميرة ديانا تركت لابنيها هاري وويليام "تحذيرات مهمة"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:59 مساءً - على الرغم من العمر الصغير للأميرين ويليام وهاري وقت وفاة والدتهما الأميرة ديانا (15 عاماً و12 عاماً على التوالي)، ومرور حوالي 28 عاماً على وفاتها المأساوية في باريس عام 1997، إلا أنها لا تزال مصدر إلهام لهما، وخطواتها في عالم الإنسانية يمثل لهما مصدر قوة وعلامة يسيران عليها.

تحذيرات تركتها الأميرة ديانا لابنيها الأميرين ويليام وهاري

في حوارٍ خاص له مع مجلة People، أخبر باتريك جيفسون، السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا، المنفذ حصرياً كيف تستمر الأميرة ديانا في التأثير في ابنيها، حيث قال: "إذا درسا حياة الأميرة ديانا بعناية - وآمل أن يفعلا ذلك غالباً - سيدرك ويليام وهاري ومستشاروهما أنها تركت لهما العديد من الأمثلة الجيدة التي يحتذيان بها، بالإضافة إلى بعض التحذيرات المهمة التي يجب مراعاتها. يجب كسب محبة الرأي العام ومكافآت الملوك السخية بالتضحية بالنفس والخدمة"، وأضاف: "أنا متأكد من أنهما ممتنان لأنها لا تزال قادرةً كل يوم على توجيههما ومواساتهما وإلهامهما على طول الطريق الصعب الذي خُلقا ليسلكاه".

كيف غرزت الأميرة ديانا العمل الإنساني في قلب ابنيها؟

لم تقتصر تربية الأميرة ديانا لابنيها على تعليمهما العادات والبروتوكولات الملكية، ولم تقتصر أيضاً نزهاتها معهما للسفر والترفيه فقط، بل كانت تصطحبهما لملاجئ المشردين وعرّفتهما على قضاياها الرئيسية.

وهذا ما استلهمه الأمير ويليام من والدته في مساعدة المشردين، بينما حمل الأمير هاري شعلة دعمها للمصابين بالإيدز، وسار على خطاها عبر حقول الألغام الأنغولية مع مؤسسة هالو ترست. كما يدعم الشقيقان جائزة ديانا- وهي المؤسسة الخيرية الوحيدة التي تحمل اسم الأميرة ديانا.

ومن الناحية الأسرية، أسّس الشقيقان حياةً منزليةً قائمةً على قيمة توفير تربيةٍ أصيلةٍ وحقيقيةٍ لأطفالهما- "وهذه هي ديانا بامتياز"، كما كرّم الأميران ويليام وهاري والدتهما بمنح ابنتيهما، الأميرة شارلوت والأميرة ليليبت، اسمها كاسمٍ أوسط.

تباعد المسافات بين الأميرين ويليام وهاري

نشأ الأميران ويليام وهاري تحت سقف واحد تجمعهما حياة والتزامات ملكية ورابطة أخوة قوية، ولكن نشب خلاف بينهما بعد أن غادر الأمير هاري موطنه عام 2020 متجهاً لموطن زوجته ميغان ماركل بالولايات المتحدة الأمريكية، تاركاً حياته الملكية ومناصبه بها معتزلاً واجباته التي اعتاد القيام بها.

وزادت الأمور تعقيداً والعلاقات توتراً بعد التصريحات المتتالية التي أدلى بها دوق ساسكس بدايةً من أوبرا وينفري وحتى إطلاقه مذكراته عام 2023، والتي كشف من خلالهما ولقاءات أخرى عن الكثير من خبايا وأسرار القصر الملكي وعلاقته بوالده الملك تشارلز وشقيقه.

