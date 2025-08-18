وعكة صحّيّة تُدخل آيتن عامر المستشفى وصورة مفاجئة

- 1/2
تعرّضت الممثّلة المصريّة آيتن عامر لأزمة صحّيّة مفاجئة خلال السّاعات الماضية استدعت نقلها إلى المستشفى ووضعها على أجهزة الأُكسجين، وهذا ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.
وحرصت آيتن، على نشر صورة لمتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، ظهرت خلالها وهي تستخدم جهاز التّنفّس، كما نشرت دعاءً دينيًّا تستعيذ فيه من الفجعة وموت الغفلة، وسط سيل من الدّعوات من متابعيها بالشّفاء العاجل.
يُذكر أنّ أحدث أعمال آيتن مسلسل “الحلانجي”، من بطولة محمّد رجب، دانا حلبي، عبير صبري وغيرهم، إخراج معتزّ هاشم وتأليف محمود حمدان.
