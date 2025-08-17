رغم مرور 9 أشهر على وفاته... محمد رحيم الغائب الحاضر بأغانيه فما القصة؟!

أغنية "بنطلون جينز" أحدث أغاني رحيم بعد وفاته

أغنية "حبيبي" وتعاون مميز مع نهال نبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 11:12 مساءً - على الرغم من مرور حوالي 9 أشهر على رحيل الموسيقار، إلا أنه مازال الغائب الحاضر بأغنياته؛ سواء التي قام بغنائها بنفسه أو لحنها؛ وقد كشفت أرملته أنوسة كوتة عن آخر أعماله وهي أغنية بصوته تحمل اسم "بنطلون جينز"، والتي تعتبر أحد أعماله الأخيرة التي انتهى منها قبل رحيله المفاجئ بأزمة قلبية.وقد أكدت أرملة الراحلأنها ستطرح خلال الفترة المقبلة أغاني جديدة بصوت زوجها الراحل، وأن أغنية "بنطلون جينز" التي طرحتها مؤخراً على قناته باليوتيوب ليست الوحيدة، وستعقبها أغان أخرى، حيث تُعد تلك الأغاني بمثابة تكريم له.كانت السيدة أنوسة كوتة قد طرحت أغنية "بنطلون جينز" بصوت زوجها الراحل محمد رحيم عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ والأغنية تم تقديمها بصوت الفنان والملحن الراحل محمد رحيم بعد 9 أشهر من رحيله، وهي من كلماته وألحانه وغنائه وتوزيع كريم عبد الوهاب.وتقول كلماتها: "جوايا نار اطّفت، جوايا حيرة اختفت، جوايا صوت بيقول دي فين لعبت ولا اتعطفت، وايديكي دي دورت على رقمي واتهورت، لما اتهرينا من الفراق وقلوبنا اتعورت، زاد البعاد والهجر وصحيت لحد الفجر، وصلني سواق ميكروباص وحلف ما ياخد أجر، وانتي في حياتي الكنز في الحب والله توينز، بنزل واقوم وبنام بنفس البنطلون الجينز".كما طرحت أيضاً أرملته أنوسة كوتة شهر مارس الماضي؛ أي بعد وفاته بـ4 أشهر، أولى أغاني ألبومه والذي يحمل اسم "واو"، أغنية بعنوان "حبيبي"، وكان قد أداها بمُشاركة المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات محمد رحيم، وتوزيع خالد نبيل.وتقول كلماتها: "زي ليالي الفجر ما يلمع نورها في دخلة عيد، زي الطير ما يطير وبيرجع مهما يروح لبعيد، حبيتك وبحبك وهحبك دايماً على طول، ويارب يخليكي اعيش ليكي واموت فيكي كمان".

اطلعوا على كيف توّجت أغنية وغلاوتك لـ عمرو دياب مسيرة محمد رحيم؟

"الذوق العالي" يجمع رحيم بالكينج ونجم الجيل

"طول عمري نجمة" لـ نانسي عجرم

تعاون آخر مع محمد شاهين

أغانٍ منتظرة لـ محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

ومن أهم أغاني رحيم والتي تعتبر من النقاط المضيئة في مسيرته أغنية "الذوق العالي" التي جمعت الكينج محمد منير بنجم الجيل، حيث يعتبرها صناعها أنها أغنية للتاريخ؛ الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها: "عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي... آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي... أنت اختصار لمعنى الجمال والورد مال... ميل عليك هليت بألوان الربيع... وقفوا الجميع يتغازلوا فيك... ده لولا حوالينا الناس... هتتباس يعني هتتباس... دوقني شهدك أدوق... ده أنا هنيئاً لي هنيئاً لي أصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي".ومن أغاني رحيم المميزة أيضاً أغنيته مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي حملت اسم "طول عمري نجمة"، والتي تحدثت عنها في وقت سابق، خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قالت إنّ: "طول عمري نجمة، هي آخر أغنية أخدتها من الملحن الراحل محمد رحيم، وسوف أقوم بطرحها قريباً قبل الألبوم، وسوف أطرحها بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صورنا أنا ومحمد رحيم".الأغنية التي طُرحت عبر أحد تطبيقات الموسيقى، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان، وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك، ولا حتى فيّا بتفكر، تلاقيك بتحكي عني لصحابك، عن إني بعدك مش هقدر، يسلم لسانك ده أنا لو مكانك، كنت هقول أكتر وأكتر، إنت حليت في عيون الناس لما بقيت ويايا، ارحم أيام لما تمنيت تتصور صورة معايا، دلوقتي غرورك بقى حقك... ألّف ألف حكاية".قد يعجبكم تامر حسني يكشف عن أغنية له غنتها إليسا.. ما علاقة محمد رحيم!كما تعاون في أغنية بعنوان "لا دي ولا دي"، بصوت المطرب الشاب، والذي أعرب عن افتقاده، لاسيما في لحظات إطلاق الأغنية، قائلاً: "كان نفسي محمد رحيم يكون معانا في اللحظة دي".أغنية محمد شاهين الجديدة، كلمات تامر حسين، ألحان، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلمات الأغنية: "أنا م الليلادي، مش هعشق غيرك تاني، إيه الله الله، الود ودي أغني والالي، والمس بإيدي حبيبتي حلالي، لون الخدود رمان، وأنا من زمان عطشان، إيه الله الله، وأنا وأنا مالي، الشعر زي النسمة وطاير، ياما نفسي أغازله وألمه ضفاير".أما عن أغانيه المنتظرة؛ فهناك أغنية مع النجمة اللبنانية؛ حيث نشر صورة لهما من داخل الأستديو، يوم 9 نوفمبر، مُحمساً جمهوره لذلك المشروع الغنائي، وأنها تحمل العديد من المفاجآت أيضاً.كما يتعاون الشاعر أحمد المالكي للمرة الأولى مع النجمة اللبنانية إليسا في أغنية جديدة من ألبومها المرتقب، وتحمل الأغنية لحناً من ألحان الموسيقار الراحل، لتكون بذلك واحدة من أبرز المفاجآت الفنية في الألبوم الجديد.الملحنرحل عن عالمنا فجر السبت 23 من نوفمبر الماضي وسط صدمة حلت على الوسط الفني بأكمله، وكان من المقرر أن يتم تشييع الجثمان في يوم الوفاة نفسه، لكن تم التأجيل بسبب خضوع الجثمان للفحص في الطب الشرعي بعدما تردد وجود شبهة جنائية حول وفاته، حيث كشف التقرير المبدئي عن وجود خدوش وكدمات بالإضافة إلى نزيف من الأنف وانتفاخ في البطن، لكن في ما بعد صدر التقرير النهائي الذي أكد أن الوفاة طبيعية.وقد تم تشييع الجثمان وسط حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الغناء في الوطن العربي، لعل أبرزهم: تامر حسني، محمد حماقي، حمادة هلال، جنات، حميد الشاعري، عزيز الشافعي، مصطفى قمر، لقاء سويدان، حسام حسني، لؤي وغيرهم من المشاهير.يُذكر أن، تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون، وفور إعلان خبر وفاته حرص الجميع على نعيه وتقديم واجب العزاء للأسرة، وتذكر بعضهم الذكريات المميزة التي جمعتهم خلال تعاونهم الفني.يمكنكم متابعة محمد رحيم.. مسيرة تجديد الموسيقى مع كبار النجوملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».