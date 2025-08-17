وفاة نجم سوبرمان تيرينس ستامب عن عمر يناهز 87 عاماً.. ترك إرثاً فنياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تُوفي صباح اليوم الأحد 17 أغسطس، الممثل البريطاني المخضرم تيرينس ستامب عن عمر يناهز 87 عاماً، حسبما أكدت أسرته في بيان طلبت فيه التزام الخصوصية في هذا الوقت الحزين.

وفاة تيرينس ستامب وبيان من العائلة

— People (@people)وقالت العائلة في بيان: "لقد ترك خلفه أعمالاً استثنائية، ممثلاً وكاتباً، ستظل تُلهم الناس وتُؤثر فيهم لسنوات قادمة. نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت العصيب".

وُلد تيرينس هنري ستامب في 22 من يوليو 1938 في منطقة إيست إند بلندن، وكان من أسرة بسيطة. عاش طفولته خلال الحرب العالمية الثانية وتعرض منزله للقصف في المدينة، ثم قرر ترك المدرسة والعمل في مجال الإعلان قبل أن يحصل على منحة دراسية للالتحاق بأكاديمية Webber Douglas لتعليم التمثيل.

قدم ستامب أول أدواره السينمائية البارزة في فيلم "Billy Budd" عام 1962، حيث نال ترشيحاً لجائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب بوصفه أفضل ممثل واعد. خلال الستينيات، برز بوصفه وجهاً مُميزاً وبارزاً في عدد من الأفلام.

كما شارك ستامب في عدة أفلام كلاسيكية مثل Far from the Madding Crowd-1967، وThe Collector -1965، وTheorem -1968، وA Season in Hell-1971.

غياب ثم عودة قوية

بعد فترة من التراجع المهني، وابتعاده عن التمثيل لسنوات، تلقىعرضاً ليؤدي دور الشرير؛ جنرال زود في فيلمي Superman -1978 وSuperman II -1980، وكانت العودة التي أعادت إلى الواجهة موهبته وجاذبيته السينمائية، وأخذ شهرته من خلالهما.

وفي الألفية الجديدة، أكد ستامب مكانته كونه ممثلاً متعدد القدرات، بشخصيات متنوعة في أفلام مثل The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert -1994، وحاز عن دوره هذا على ترشيحات لجوائز بافتا وغولدن غلوب. كذلك، شارك في أفلام بارزة مثل Star Wars: The Phantom Menace -1999، وValkyrie -2008، وYes Man -2008، وThe Adjustment Bureau -2011، وآخر ظهور سينمائي له كان في Last Night in Soho 2021.



