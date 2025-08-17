هالة صدقي تنشر كواليس انتهاء تصوير فيلم ‏Dogs‏ 7 وتؤكد: نقلة نوعية في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 10:02 مساءً - شاركت الفنانة هالة صدقي، محبيها وجمهورها مقطع فيديو من كواليس الانتهاء من تصوير آخر مشهد بفيلم "Dogs 7" والمقرر عرضه قريباً، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وتابعت قائلة: "مشاركة عدد عظيم من الضيوف ونجوم عالميين هتكون طبعاً مفاجأة، وأكيد أنا منهم. شكراً للمملكة السعودية على تقديم فيلم هيكون نقلة نوعية في تاريخ السنيما وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لظهور فيلم عالمي بفنانين سعوديين ومصريين، ومن مختلف أنحاء العالم، وبأبطال مصريين".يمكنك قراءة: "ليست كل الكلاب أوفياء" بوستر 7 dogs يثير الجدل بعد طرحه
يُذكر أن فيلم 7DOGS يعَد هو الأضخم إنتاجاً في السينما العربية حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبْر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"؛ حيث نشر الإعلان الدعائي للفيلم وعلّق عليه قائلاً: "سيكون نقلة نوعية في عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في ستديوهات الحصن BigTime في الرياض".
وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق مليء بالإثارة والأكشن، حيث كشف الإعلان عن مشاهد مذهلة تنافس الأفلام العالمية من حيث التقنيات والإبهار البصري؛ ما يجعله علامة فارقة في السينما العربية. وتصل ميزانية الفيلم إلى 40 مليون دولار، محطماً الأرقام القياسية في الإنتاج السينمائي العربي.
هالة صدقي: "شكراً للمملكة السعودية"وظهرت هالة صدقي في الفيديو، وهي تودع طاقم العمل، وكتبت تعليقاً: "على الرغم من أني ضيفة عزيزة جداً طبعاً تم الانتهاء من آخر مشهد فيلم Dogs 7، إخراج عادل العربي وبلال فلاح وقصة معالي المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو أحمد الدباح وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز".
"7 Dogs" الأضخم في السينما العربية
نجوم عالميون وعرب في بطولة الفيلميتميز الفيلم بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، وهالة صدقي. كما يضم الفيلم ظهوراً استثنائياً لعدد من النجوم الدوليين، أبرزهم نجم بوليوود سلمان خان كضيف شرف.
