فرح زينب عبد الله.. مسيرة مُتميزة ونجاح مُبكر

فرح زينب عبد الله... ونجاح مُبكر

أبرز أعمالها السينمائية

"حلم فراشة"- من أوائل أفلامها السينمائية، شاركت فيه البطولة مع النجم كيفانتش تاتليتوغ.

"مشكلة صغيرة في أيلول"- وشاركت بطولته مع النجم إنجين أكيوريك.

"إذا نسيت فاهمس" - بطولة مشتركة مع كرم بورسين ومحمد جونسور.

"التفاح الحامض"، و"بيرغن"، و"بيهتار".

أبرز الأعمال التلفزيونية:

"على مر الزمان" (2010–2012).

"كورت سعيد وشورى" (2014).

"السلطانة كوسيم" (2016–2017).

الجوائز والتكريمات

2011: جائزة من أنطاليا للتلفزيون كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل "على مر الزمان".

2013: جائزة من "صُدري أليشيك" للمسرح والسينما كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "حلم فراشة".

2014: جائزة من جمعية نقاد السينما كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "حلم الفراشة".

2015: جائزة من "جوائز نجوم العام" المقدمة من جامعة يلديز التقنية كأفضل ممثلة عن فيلم "إذا نسيت فاهمس"- جائزة من "جوائز الأفضل" المقدمة من جامعة غلطة سراي كأفضل ممثلة سينما/تلفزيون للعام - جائزة "العدسة الذهبية" كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم "إذا نسيت فأهمس".

2017: جائزة خاصة من لجنة مختارة عن دورها في فيلم "التفاح الحامض".

2022: جائزة تكريمية خاصة من مهرجان أنقرة السينمائي.

2024: جائزة الإنجاز من مهرجان "البرتقالة الذهبية".

علاقات عاطفية غير مستقرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - في خريف 2010، تعرف الجمهور العربي، تحديداً مُحبي الدراما التركية، على وجه جديد من خلال مسلسل "على مر الزمان" الذي حقق شهرة واسعة داخل وخارج تركيا، وهي الممثلة الشابة، التي كانت تبلغ حينها 21 عاماً، واستطاعت أن تخطف الأنظار والقلوب بدورها الاستثنائي ووجهها المألوف وموهبتها الطاغية، واليوم تتمعامها الـ36 محققة طوال السنوات الماضية نجاحات متتالية واسماً لامعاً.ولدتفي 17 أغسطس 1989 بمدينة إسطنبول التركية، في منطقة بشكتاش، لأب تركماني عراقي وأم تركية، اسمها المركب جاء نتيجة اختلاف حول التسمية؛ فأراد والدها تسميتها "فرح" تيمناً بالإمبراطورة فرح ديبا، في حين فضلت والدتها اسم "زينب"، فكان التوافق بإطلاق الاسم المركب "فرح زينب".التحقتبمدرسة فرنسية في إسطنبول، وبالتحديد مدرسة "سانت جوزيف"، لاحقاً أكملت الثانوية في بريطانيا، حيث قضت جزءاً من سنوات مراهقتها هناك، وبدأت دراسة المسرح في جامعة بلندن، لكنها أوقفت دراستها الجامعية بسبب انشغالها بالتمثيل.امتازت مسيرتها الفنية بانطلاقة ملهمة جعلتها واحدة من أبرز الوجوه الفنية التركية المعاصرة؛ إذ نجحت في ترك بصمة في الدراما والسينما رغم بداياتها المبكرة.وكان أول عمل تلفزيوني لها، وهو مسلسل "على مر الزمان"، والذي عرض في الفترة بين (2010–2012)، حيث لعبت دور "إيلين"، ابنة القبطان "علي" وقد كانت نقطة تحول في مسيرتها؛ إذ اكتسبت شهرة واسعة بسبب هذا الدور.ساهم نجاح هذا العمل في فتح آفاق جديدة لها، مما دفعها إلى تأجيل دراستها الجامعية والتركيز على مسيرتها الفنية.ويُذكر أنلم تكتفِ بالتمثيل فقط؛ فقد عبّرت عن اهتمامات فنية أخرى مثل الموسيقى والتلحين كهواية، وأعربت عن رغبتها في استكمال دراستها الجامعية وممارسة الموسيقى بشكل أكثر في المستقبل.نالت فرح زينب عبد الله عدة جوائز خلال مسيرتها، منها:دخلتفي علاقة عاطفية مع المخرج التركي جوكهان ترياكي خلال تصوير فيلم "مشكلة صغيرة في أيلول"، من عام 2013، وانتهت سريعاً عام 2014.وكذلك دخلت علاقة قصيرة مع الممثل جانار جيندوروك، الذي شاركها في مسلسل "السلطانة كوسيم"، استمرت حوالي 4 أشهر.في عام 2021 كانت على علاقة بالممثل إيفي جيليك، لكنها حذفت جميع صورهما بعد حوالي 8 أشهر دون الإفصاح عن سبب الانفصال.