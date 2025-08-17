هكذا فاجأ أحمد حلمي وعمرو يوسف عمرو دياب على المسرح... وهذه ردة فعله

هكذا فاجأ أحمد حلمي وعمرو يوسف عمرو دياب على المسرح!

الهضبة لحلمي وعمرو يوسف: "أنا بحييكم جداً"

حفل عمرو دياب بالساحل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - أحيا "الهضبة"حفلاً غنائياً حمل شعار كامل العدد، مساء أمس السبت 16 أغسطس بالساحل الشمالي؛ مع حضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم النجمان؛ واللذان فاجآ الهضبة أثناء غنائه على المسرح، وشاركاه الغناء والرقص.شارك موقع "ET بالعربي" من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من حفل الهضبةبالساحل الشمالي؛ والذي ظهر خلاله النجمان أحمد حلمي ووهما يفاجئان الهضبة على المسرح؛ ويشاركانه الرقص والغناء على أنغام أغنيته "يابخته"؛ وسط تفاعل وتصفيق وحماس من قبل جمهور الحفل؛ الأمر الذي عكس مدى قوة العلاقة والصداقة التي تربطهم.المفاجأة أسعدت الهضبة كثيراً؛ والذي بدوره عبر عن سعادته وحبه لهما قائلاً: " أنا بحييكم جداً، ومش عارف أقولكم إيه... بس أنا مبسوط أوي بصراحة وبشكركم جداً"، ليردا عليه حلمي ويوسف: "عمرو دياب هو 1 بس".بأجواء مليئة بالبهجة والسعادة استقبل الجمهور النجم عمرو دياب فور صعوده على المسرح؛ والذي استهل حفلته على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعتين.وقدمخلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها "ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري وغلاوتك" وغيرها من الأغاني.هذا بالإضافة إلى ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الاستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، وأغنية "بابا" والتي تواصل نجاحاتها العالمية، حيث تصدرت قوائم الاستماع في الشرق الأوسط، ومحققة نسب استماع قياسية عبر كل المنصات، وسجلت الأغنية رقماً قياسياً جديداً على قوائم بيلبورد عربية هذا الأسبوع، بوصولها إلى صدارة قائمة بيلبورد عربية هوت 100، بالإضافة إلى باقي أغاني الألبوم.