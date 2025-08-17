أبطال وتر حساس يفاجئون محمد محمود عبد العزيز بالاحتفال بيوم ميلاده.. وهكذا جاءت ردة فعله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - في مفاجأة عير متوقعة، احتفل فريق عمل مسلسل "وتر حساس 2" بيوم ميلاد النجم محمد محمود عبد العزيز داخل كواليس التصوير، وقد شارك الفنان مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ موجهاً لهم رسالة عبرت عن حبه وسعادته بهذه المفاجأة.

هكذا احتفل فريق عمل "وتر حساس" بيوم ميلاد محمد محمود عبد العزيز!

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو من المفاجأة التي أعدها له فريق عمل مسلسله "وتر حساس2"؛ حيث احتفلوا بيوم ميلاده داخل كواليس العمل، وظهر في الفيديو أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنانة غادة عادل وهم يغنون له أغنية "يوم الميلاد"، وأمامه كعكة، موجهاً لهم التحية والشكر.

وقد علق عبد العزيز على مقطع الفيديو قائلاً: "شكراً من كل قلبي لكل فريق عمل مسلسل وتر حساس 2 على المفاجأة الحلوة أويييييى دي بجد أسعدتوني جداً جداً جداً في بداية سنة جديدة من حياتي ربنا يسعد قلوبكم كلكم وإن شاء الله ربنا يكتبلنا جميعاً الخير والنجاح.. بحبكوا أوي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

View this post on Instagram A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_)



الجزء الثاني من "وتر حساس"

يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" التصوير، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد نشر منتج العمل صوراً تجمعه بنجوم المسلسل المشاركين في هذا الجزء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق بالقول: "توكلنا على الله. انطلاق تصوير وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة. يا رب التوفيق والنجاح".

ظهر في الصور التي نشرها عبد الله عدد من النجمات المشاركات في هذا الجزء، منهن: غادة عادل، رانيا منصور، هيدي كرم، وئام مجدي، كما ظهر معهن أيضاً الفنان محمد علاء.



الغائبون عن الجزء الثاني

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" غياب عددٍ من نجوم الجزء الأول أبرزهم صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، كما أن شخصية "ليلى" التي جسدتها الفنانة الشابة جنا الأشقر لن توجد في الجزء الثاني لأنها تم قتلها، وكذلك أحمد جمال سعيد الذي لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

قصة مسلسل "وتر حساس"

وحقق الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" نجاحاً وانتشاراً واسعاً، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية؛ إذ دارت أحداثها حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



