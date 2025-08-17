بفيديو كوميدي.. ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يكشفان عن أول تعاون بينهما

أول تعاون فني بين أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

تفاعل الجمهور مع الفيديو

ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة عن مسلسل "وتقابل حبيب"

"بيستهبل".. أحدث ألبومات أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - شارك المطربمقطع فيديو طريفاً جمعه بالنجمة؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث ظهر الثنائي في الفيديو وهما يتعاركان مع بعضهما بعضاً بشكل كوميدي.شوَّق المطربكل جمهوره ومحبيه لعمل فني جديد يجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز؛ من خلال نشر مقطع فيديو كوميدي جمعهما؛ حيث ظهر الثنائي في وصلة "هزار" وهما يؤديان حركات طريفة وكأنهما يتشاجران بالأيدي على أنغام أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.وعلق سعد على الفيديو "قريباً"، في إشارة إلى وجود عمل فني يجمعهما، من دون أن يكشف أي منهما عن تفاصيل هذا التعاون، وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور ومحبي النجمين.وقد حصد مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي وجمهور ومحبي النجمين، الذين عبَّروا عن حماسهم، وجاءت التعليقات كالتالي: "التعاون بينكما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل، أحمد بيمثل بس ياسمين بتضربه بجد وجامد، هتكسروا الدنيا إن شاء الله ألذ وأجمل نجمة مع أجمل وأجمد صوت، هو إيه المفاجأة الحلوة دي واضح إن فيه حاجة هتحصل فيها بوم"؛ وغيرها من التعليقات التي عكست مدى حماس وتشويق الجمهور لهذا العمل.اطلعوا على: أحمد سعد يحترف عالم التمثيل قريباً... فما هي تجاربه السابقة؟يُشار إلى أنقد حصلت على جائزة "أفضل ممثلة" بتصويت النقاد من "كأس إنرجي للدراما"، عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2025، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، ونال إشادات كبيرة من النقاد، خاصة على مستوى الأداء الدرامي والسيناريو.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة:، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكلٍ مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها على الرغم من وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجي.يُذكر أن أحمد سعد ينافس في موسم أغاني صيف 2025، بألبوم جديد يحمل اسم "بيستهبل"، حيث طرحه على جزأين عبر موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقا المختلفة، وأطلق عليهم اسم "الوش الأول"، وجاء طرح الألبوم بشكل سريع بعد تعاقد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالمياً وبطريقة أكثر احترافية.والأغاني هي "بيستهبل" وهي عنوان الألبوم، "أخويا" التي ظهر فيها شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب الأغنية، في تعاون جديد بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمهالمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو.أما أغنية "بطة"، فقد طرحها سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص، وكذلك ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي، وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد الفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني".كما يواصلطرح مجموعة أخرى من الأغاني ضمن الجزء الثاني من الألبوم، أبرزها أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى؛ بالإضافة إلى أغنيات مثل "اتحسدنا"، "اتك اتك"، وأغنية "حبيبي ياه ياه" التي جمعته لأول مرة بالرابرين عفروتو ومروان موسى.قد يعجبكم: بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان

