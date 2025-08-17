روبرت دي نيرو... أيقونة هوليوود من موهبة صاعدة إلى نجم عالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - من تلميذ خجول يعيش في نيويورك إلى فنان عالمي بلا منازع، رسّخ روبرت دي نيرو الذي يحتفل اليوم بذكرى ميلاده الـ82 مكانته في السينما من خلال الأداء المتفرد، والمشاركة بأفلام أيقونية، والتنوع اللافت في أدواره، وطوال أكثر من خمسة عقود، جمع بين الإخلاص للفن والإخلاص للعائلة، وصنع إرثاً سينمائياً ممتداً، وفي يوم ميلاده، نلقي نظرة على محطاته الفنية والعائلية.

روبرت دي نيرو.. جذور فنية وشغف مبكّر

روبرت دي نيرو، الذي ولد في 17 أغسطس 1943 في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، تحديداً بحي "ليتل إيطالي" هو أحد أبرز نجوم السينما الأميركية والعالمية، ليس فقط لطول مسيرته الفنية بل أيضاً لتنوع أدواره وتأثيره العميق في صناعة السينما.

نشأ وسط عائلة فنية بامتياز، والدته الرسامة فيرجينيا أدميرال ووالده الرسام المشهور روبرت دي نيرو الأب، ولكنه لم يستطع أن يعيش طفولة هادئة ومتكاملة، وذلك بسبب انفصال والده ووالدته منذ كان عمره عامين، وعاش روبرت الابن مع والدته، لكنه ظل على اتصال مع والده طوال طفولته، وقد أطلق عليه جيرانه وأقرانه في الحي لقب "بوبي ميلك" بسبب بشرته الشاحبة.

بدأ "روبرت" في دخول عالم التمثيل وهو في عُمر العاشرة، عن طريق مسرح المدرسة، وأول دور له كان دور الأسد الجبان في مسرحية "ساحر أوز"، وحينها خطف أنظار مُعلميه بسبب موهبته الطاغية.

لاحقاً، التحق بعدة مدارس، ثم ترك التعليم في سن 16 للتفرغ للتمثيل بدوام كامل، وتلقى تدريباً مع مدربة التمثيل الأمريكية الشهيرة ستيلا أدلر، والمدرب المُخضرم لي ستراسبرغ، ومن هنا انطلق روبرت في عالمه المفضل.

بدأ مشواره في السينما بأدوار صغيرة على مسارح Off-Off-Broadway، وشارك بظهور بسيط في فيلم "The Wedding Party"، الذي صُوّر 1963، وعُرض 1969.

في عام 1973، حقّق أول شهرة حقيقية مع فيلم "Bang the Drum Slowly"، وما لبث أن تعاون في العام نفسه مع المخرج الكبير مارتن سكورسيزي لأول مرة في فيلم "Mean Streets".

ثم في عام 1974، قُدّم أشهر أدواره والذي نقله للعالمية؛ دور Vito Corleone في فيلم " The Godfather Part II ".

كما حقق بعدها نجاحات ساحقة ظلت عالقة في الأذهان حتى وقتنا هذا، ومنها أدواره بفيلمي "Taxi Driver-1976" و"The Deer Hunter-1978"، وكذلك في فيلم "Raging Bull-1980"، واستمر دي نيرو في مسيرة طويلة مليئة بالنجاحات المتتالية.

ورغم أن روبرت دي نيرو أتم الثمانين من عمره في 2023، إلا أنه في العام نفسه مثّل في فيلم "Killers of the Flower Moon" مع مارتن سكورسيزي، ولاحقاً ظهر في مسلسل Zero Day، وفيلم The Alto Knights-2025، مؤكداً رسالة أن العمر مجرد رقم.

الأسلوب التمثيلي والتحوّلات والنفسية

أكثر ما ميّز روبرت دي نيرو في أدواره حسب رأي النقاد، وما جعله ممثلاً فريداً، هو شهرته باتباع أسلوب "Method Acting"، حيث يُغمر الممثل في الشخصية جسدياً ونفسياً، كمثال: تعلم القيادة كسائق تاكسي لتمثيل دوره في "Taxi Driver"، وزاد وزنه أكثر من 23 كجم لدور الملاكم Jake La Motta في "Raging Bull".

الجوائز والتكريمات

ويذكر أن دي نيرو بحلول عام 2025، بلغ مجموع جوائزه المسجلة حوالي 42 جائزة، مع 97 ترشيحاً، كما فاز بجائزتي أوسكار عن: أفضل ممثل مساعد بفيلم "1974.he Godfather Part II "، وأفضل ممثل بفيلم"Raging Bull- 1980".

الحياة الأسرية: الأب المتفاني والتحديات

تزوجبديان أبوت في 1976 وانفصل عنها في 1988، وتبنيَا ابنة تدعى درينا وكان أنجب منها ابناً اسمه رافائيل.

ثم دخل علاقة طويلة مع توكي سميث، وأنجب منها توأمين: جوليان وأيرين.

وبعدها تزوج بغريس هايتاور في 1997، وأنجب منها إليوت وهيلين، وانفصلا في 2018.

في أبريل 2023، رزق بابنته الصغرى جيا من علاقته الحالية مع تيفاني تشين، وهي أحدث أبنائه السبعة.

وعبّر دي نيرو في مقابلاته أكثر من مرة بأنه يسعى جاهداً ليكون أباً جيداً، رغم حياته الخاصة التي يُفضّل بقاءها بعيداً عن الأضواء.

