إيتاوما يخطف الأضواء في الرياض بإنهاء مبكر أمام ديليان وايت ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

خطف الموهبة البريطانية الصاعدة موسيس إيتاوما الأضواء مساء اليوم (السبت) في الرياض، بعد فوزه الساحق على المخضرم ديليان وايت في أقل من دقيقة. حيث أنهى إيتاوما المواجهة خلال 50 ثانية فقط من الجولة الأولى، بعدما أمطر خصمه بوابل متواصل من اللكمات، أجبر الحكم على إيقاف النزال وإعلانه فائزًا بالضربة القاضية.

وجاء هذا النزال الذي بدأ بعزف السلام الملكي السعودي، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية على حلبة anb Arena، وسط حضور جماهيري غفير تابع بحماس إحدى أبرز مواجهات الوزن الثقيل هذا العام.

ورغم الفارق في الخبرة، ظهر إيتاوما بثقة عالية وسيطرة لافتة منذ اللحظة الأولى، ليبرهن أنه قادر على مجاراة الأسماء الكبيرة في الساحة العالمية، فيما عانى وايت من سرعة خصمه وشدة ضغطه، ولم يتمكن من السيطرة على نفسه خلال النزال.

وبهذا الفوز، يواصل إيتاوما تعزيز سجله الخالي من الهزائم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الوجوه الشابة في الملاكمة العالمية، بينما تشكل هذه الخسارة محطة صعبة في مسيرة ديليان وايت.

وكانت قد افتتحت المواجهات بنزالٍ حماسي حسمه الملاكم السعودي محمد العقل لصالحه بالضربة القاضية منذ الدقيقة الأولى أمام خصمه يونام سانتوش سينغ، مسجلاً انتصاره الخامس في مسيرته الاحترافية.

وفي ثاني النزالات، برز نجم وزن الريشة ريموند فورد بعدما تفوق على أبراهام نوفا بقرارٍ إجماعي من الحكام، مؤكداً عودته بقوة إلى دائرة الأبطال بعد أداءٍ متزن طوال جولات النزال.

أما النزال الثالث فجمع الكرواتي فيليب هرغوفيتش والبريطاني ديفيد أديلي في مواجهة من عشر جولات وُصفت بأنها واحدة من أعظم نزالات الوزن الثقيل. ورغم قوة أديلي وإصراره الكبير، كان التفوق من نصيب هرغوفيتش الذي نجح بخبرته في حسم النزال بقرارٍ إجماعي بعد معركة مثيرة شهدت تبادل السقوط والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي رابع المواجهات، قدّم الياباني هاياتو تسوتسومي عرضاً مبهراً بعدما أسقط البريطاني قيس أشفق في الجولة الثانية، قبل أن يحسم النزال بالضربة القاضية في بداية الجولة الثالثة، ليواصل سجله الخالي من الهزائم.

وتواصلت الإثارة في النزال الخامس عندما حافظ البريطاني نيك بول على لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن الريشة، بعد مواجهة صعبة أمام سام غودمان امتدت لـ 12 جولة كاملة، ليبقى بول البطل العالمي الوحيد في بريطانيا العظمى في فئة الرجال.

يذكر أن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها الرياض بين 7 يوليو و24 أغسطس، جاءت بمشاركة أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ، وبجوائز تبلغ 70 مليون دولار، في أجواء تجمع بين الترفيه الرقمي والمنافسات القتالية الحية.