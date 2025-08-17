غزال ينهي حياة عارضة أزياء روسية نافست على لقب ملكة جمال الكون عن عمر يناهز 30 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 05:13 مساءً - في حادثٍ مأساوي هز القلوب، توفيت عارضة الأزياء والمنافسة على لقب ملكة جمال الكون لعام 2017؛ الروسية كسينيا ألكسندروفا بعد أسابيع من اصطدام الأيل الأمريكي وهو نوع من الغزلان كبيرة الحجم بزجاج سيارتها الأمامي، وذلك عن عمرٍ ناهز الـ30 عاماً.

تفاصيل إصابة كسينيا ألكسندروفا ووفاتها المأساوية

Former Miss Universe Contestant, 30, Dies After Elk Smashed Through Her Windshield: ‘Everything Was Covered in Blood’ https://t.co/unbT5frNXU — People (@people) August 17, 2025

— People (@people)

كانت كسينيا ألكسندروفا وزوجها -اللذان تزوجا قبل الحادث بـ4 أشهر- يستقلان سيارة يقودها في منطقة تفير، روسيا في يوليو الماضي، بينما كانت هي في مقعد الراكب، وذلك أثناء عودتهما لمنزلهما، وفجأة قفز الأيل على الطريق، واصطدمت به السيارة مما نتج عنه تعرضها لإصابات دماغية خطيرة، بعد أن أُغمى عليها.

تم نقل كسينيا للمستشفى لكنها توفيت لاحقاً هناك متأثرةً بمضاعفات إصابتها، وذلك في يوم 12 أغسطس، وفقاً لما ذكرته صحيفة روسيسكايا غازيتا Rossiyskaya Gazeta الروسية.

وقد أكدت وكالة عرض الأزياء التي تعمل بها ألكسندروفا خبر وفاتها في بيان نُشر على إنستغرام في 13 أغسطس، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، نُبلغكم بوفاة زميلتنا وصديقتنا، عارضة الأزياء كسينيا ألكسندروفا، مساء أمس"، وأضافت: "كانت كسينيا ذكية وموهوبة، عرفت كيف تُلهم وتدعم وتُشعر كل من كان حولها بالدفء، ستظل بالنسبة لنا رمزاً للجمال واللطف والقوة الداخلية"، واختُتم البيان: "نُعرب عن خالص تعازينا لعائلتها وأصدقائها وكل من حظي بمعرفة كسينيا".

تصريحات زوج كسينيا ألكسندروفا

https://www.instagram.com/p/DLNeFoTtqPk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLNeFoTtqPk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLNeFoTtqPk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قال زوج ألكسندروفا لصحيفة روسيسكايا غازيتا في بيان: "من لحظة قفزها حتى لحظة الاصطدام، لم يمضِ وقت طويل، لم يكن لديّ وقت لفعل أي شيء"، وأضاف أن ألكسندروفا فقدت وعيها بعد الاصطدام، مضيفًا: "كان كل شيء مغطى بالدماء".

وأوضح أن سائقين آخرين توقفوا للمساعدة، وأن خدمات الطوارئ وصلت إلى موقع الحادث في غضون 15 دقيقة تقريباً، نُقلت ألكسندروفا إلى مستشفى في موسكو، لكن إصاباتها كانت قاتلة في النهاية.

من هي كسينيا ألكسندروفا؟

https://www.instagram.com/p/DJos750tTMN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJos750tTMN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJos750tTMN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تمتلك كسينيا ألكسندروفا مسيرة كبيرة في مجال عرض الأزياء، وقد مثّلت روسيا في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2017، كما حلّت وصيفةً أولى في مسابقة ملكة جمال روسيا في وقتٍ سابق من العام نفسه، وفقاً لمجلة Us Weekly، عملت أيضاً كطبيبة نفسية، وحصلت على شهادة في جامعة موسكو التربوية الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن الأيل هو نوع محدد من الغزلان، وهو أضخم بكثير من أنواع الغزلان الأخرى، يتراوح وزنه بين 320 و500 كيلوغرام تقريباً، وله قرون قد يصل طولها إلى مترين.

