حالات نادرة.. هيلدا ياسين تكشف لـ"الخليج 365" جديدها القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - كشفت الفنانة هيلدا ياسين عن انشغالها بتصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد والمختلف "حالات نادرة"، وقالت لـ"الخليج 365": "أصور الآن مشاهدي من مسلسل "حالات نادرة"، وهو عمل سعودي رعب ومختلف بقصته عن الأعمال الأخرى، ويُعَدُّ نادراً من نوعه من الأعمال".

وتابعت هيلدا قائلة: "يشاركني العمل نخبة من النجوم من أبرزهم: الفنان فهد البتيري، مريم عبد الرحمن، وهو من إخراج حامد أقصاص، ومن إنتاج شركة كليلة وشاهد. والعمل بطور التصوير، ولم يُسمح لنا حتى الآن أن نصرح بأكثر من هذه المعلومات، ولكن أعدكم أن أكشف عن التفاصيل في حال سُمح لنا".

واختتمت هيلدا قائلة: "العمل قوي وأتمنى أن يستمتع به المشاهد عند عرضه، وإن شاء الله هنالك مشاريع وأعمال أخرى سأفصح عنها عند اكتمال الاتفاق عليها".

مسلسل "حالات نادرة"

آخر 4 أعمال للفنانة هيلدا ياسين

مسلسل "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوِّقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين ، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي: بالإضافة إلى آخرين.

، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي: بالإضافة إلى آخرين. أما المسلسل الثاني؛ فهو مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ13 حيث يعود "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم، والعمل من بطولة: فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبد العزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبد الرحمن، علي المدفع وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل "يوميات رجل عانس" الذي تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة والمجتمع التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين ، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي. أما العمل الرابع؛ فهو عبارة عن مسرحية عُرضت ضمن فعاليات العيد، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي بالرياض، بعنوان "الشنطة" من بطولة الفنان ناصر القصبي، وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة. وهي من ﺇﺧﺮاﺝ طارق الإبياري، ومن بطولة: الفنان ناصر القصبي، حبيب الحبيب، هيلدا ياسين، نوف العبدالله، عجيبة الدوسري، عبد المجيد الرهيدي، وأبرار فيصل.

هيلدا ياسين- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير عادل الشاهد

" هو عمل يجري تصويره هذه الأيام، وكما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي هو عمل مكون من 10 حلقات لكل حلقة ضيف شرف وقصته مع الدكتور النفسي، وهو مقتبس من سلسلة تحمل الاسم نفسه للروائي عبد الوهاب الرفاعي، وهو من بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم: الفنان فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، ومريم الغامدي.وعُرضت مؤخراً أربعة أعمال للفنانةثلاثة منها عُرضت بالموسم الرمضاني 2025 وهي:

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».