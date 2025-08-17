هدى حسين تنضم لفريق مسرحية "ريد كاربت" وتستعد لعرضها على مسرح دبي أوبرا بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - انضمت الفنانة هدى حسين إلى فريق مسرحية "ريد كاربت"، حيث تقدم عروضاً جديدة على مدى يومين في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي، وذلك بتاريخ 29 و30 أغسطس.

وأعادت نشر بوستر للمسرحية والذي كُتِبَ فيه: "ملكة الشاشة الخليجية ومسرح الطفل هدى حسين، تحضر بكل هيبتها ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي في مسرحية "ريد كاربت، مسرح دبي أوبرا، 29–30 أغسطس– دبي، أمسية لن تتكرر على مسرح دبي أوبرا يلتقي الفن بالفخامة".

كما شاركت الفنانة هدى حسين محبيها وجمهورها بوستر مسلسلها الجديد الذي ستبدأ تصويره ويأتي بعنوان "سستر فخرية"، واكتفت بالتعليق وكتبت كلمات بسيطة "سستر فخرية".

أبطال مسرحية "رد كاربت"

مسلسل "سستر فخرية" وأبطال العمل

آخر أعمال الفنانة هدى حسين

عُرضت بدايةً بالكويت، وتحديداً خلال عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، على مسرح نادي النصر الرياضي، والمسرحية من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، وطلال باسم.وتستعد الفنانة هدى حسين لتصوير مسلسل "سستر فخرية" وهو مسلسل قصير مكون من 8 حلقات، من بطولة الفنانة، مرام البلوشي، شهاب حاجية، ميس كمر، مشعل الشايع، أبرار أبو سيف بالإضافة إلى آخرين، وقام بتأليف العمل محمد شمس فيما تولى الإخراج المخرج مناف عبدال، ومن إنتاج شركة الدراما العربية.وكان آخر مسلسل عُرض للفنانةهو "الصحبة الحلوة"، وهو مسلسل من تأليف عبد الله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، منصور البلوشي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري، وهو مكون من 10 حلقات، ودارت أحداثه عندما تحول عزاء إلى لحظة استثنائية ومختلفة، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق والتباعد بينهن، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة لهن، ومن ثَم توالت أحداث العمل.

وأيضاً كان لهدى عمل مسرحي بعنوان "الطقّاقة نورة: عرس الجن" وهي من تأليف الكاتب المسرحي الدكتور عبدالعزيز المسلم، ومن بطولة: الفنانة هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، منى دشتي، علي القريشي، صالح البحير، أحمد إياد، خالد العبيد، وفرقة السلام الاستعراضية.

